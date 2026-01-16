Рейтинг@Mail.ru
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Хоккей
Хоккей
 
01:50 16.01.2026 (обновлено: 03:23 16.01.2026)
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с членами хоккейной команды "Флорида Пантерз", победившей в прошлом сезоне Кубка Стэнли. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T01:50:00+03:00
2026-01-16T03:23:00+03:00
хоккей
спорт
сша
александр барков
сергей бобровский
даниил тарасов
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, сша, александр барков, сергей бобровский, даниил тарасов, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл), кубок стэнли
Хоккей, Спорт, США, Александр Барков, Сергей Бобровский, Даниил Тарасов, Флорида Пантерз, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Кубок Стэнли
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку

Трамп встретился с хоккеистами из "Флориды" и получил в подарок золотую клюшку

© REUTERS / Evelyn HocksteinПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Evelyn Hockstein
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 янв - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с членами хоккейной команды "Флорида Пантерз", победившей в прошлом сезоне Кубка Стэнли.
«
"Я ненавижу стоять здесь со всей этой силой сзади, но и у меня есть сила, она называется вооружённые силы Соединённых Штатов ... Молодые красивые люди. Я их ненавижу", - сказал Трамп во время встречи.
Хоккеисты Флориды Пантерз Сергей Бобровский и Дмитрий Куликов на приеме у Дональда Трампа в Белом доме - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
Трамп назвал Бобровского легендарным вратарем во время приема в Белом доме
01:07
По итогам церемонии Трампу вручили перстни, золотую клюшку и форму. Форму вручал капитан команды, финский и российский хоккеист Александр Барков.
В состав команды также входят российские вратари Сергей Бобровский и Даниил Тарасов и защитник Дмитрий Куликов.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.12.2025
Хоккеисты подарили Трампу ковбойскую шляпу
13 декабря 2025, 02:52
 
ХоккейСпортСШААлександр БарковСергей БобровскийДаниил ТарасовФлорида ПантерзНациональная хоккейная лига (НХЛ)Кубок Стэнли
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
