Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
Президент США Дональд Трамп встретился в Белом доме с членами хоккейной команды "Флорида Пантерз", победившей в прошлом сезоне Кубка Стэнли. РИА Новости Спорт, 16.01.2026
хоккей
спорт
сша
александр барков
сергей бобровский
даниил тарасов
флорида пантерз
национальная хоккейная лига (нхл)
спорт, сша, александр барков, сергей бобровский, даниил тарасов, флорида пантерз, национальная хоккейная лига (нхл), кубок стэнли
Трамп принял хоккеистов "Флориды" в Белом доме и получил золотую клюшку
