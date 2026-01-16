Рейтинг@Mail.ru
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге
14:34 16.01.2026
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге
Российский скелетонист победил на этапе Кубка Европы в Винтерберге
спорт, инсбрук, скелетон
Спорт, Инсбрук, Скелетон
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Российский скелетонист Владислав Семенов стал победителем этапа Кубка Европы, который проходит в немецком Винтерберге.
Результат Семенова после двух попыток - 1 минута 53,02 секунды. Второе место занял латвиец Дэвис Валдовскис (отставание - 0,35 секунды), третье - британец Джейкоб Солсбери (+0,39).
Скелетон - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
Российские скелетонистки попали в первую десятку на этапе Кубка Европы
10 января, 18:17
Россияне Даниил Романов (+0,8) и Еремей Зыков (+1,77) заняли седьмое и 14-е места соответственно.
Семенов одержал третью победу на этапах Кубка Европы в нынешнем сезоне, ранее он дважды был первым австрийском Инсбруке.
Апелляционный трибунал Международной федерации бобслея и скелетона (IBSF) 19 октября признал незаконным решение конгресса организации о запрете участия российских спортсменов в международных соревнованиях. 21 октября IBSF сообщила, что разработает критерии участия россиян после консультации с Международным олимпийским комитетом (МОК). В декабре IBSF одобрила нейтральный статус девяти россиянам.
Российская бобслеистка - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
Результат российской бобслеистки не учли из-за нейтрального статуса
15 января, 11:32
 
