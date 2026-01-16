Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщают "оранжевые" в соцсети Х.