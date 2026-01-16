https://ria.ru/20260116/nistelroy-2068304572.html
Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов
Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
футбол
руд ван нистелрой
рональд куман
нидерланды
