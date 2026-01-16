Рейтинг@Mail.ru
Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов
Футбол
 
13:46 16.01.2026
Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов
Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов
Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026
Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов

Ван Нистелрой вновь вошел в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Руд ван Нистелрой войдет в тренерский штаб сборной Нидерландов по футболу в качестве ассистента главного тренера Рональда Кумана в рамках подготовки к чемпионату мира 2026 года, сообщают "оранжевые" в соцсети Х.
Специалист приступит к работе с 1 февраля.
Ван Нистелрою 49 лет. Ранее он уже дважды работал ассистентом тренера сборной Нидерландов в периоды с 2014 по 2016 и с 2020 по 2021 годы. На клубном уровне работал в нидерландском ПСВ, английских командах "Манчестер Юнайтед" и "Лестер".
Ван Нистелрой завершил спортивную карьеру в 2012 году. В качестве футболиста он стал двукратным чемпионом Нидерландов в составе ПСВ, победителем Английской премьер-лиги вместе с "Манчестер Юнайтед", а также двукратным чемпионом Испании в составе мадридского "Реала".
Футбол
 
