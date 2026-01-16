Рейтинг@Mail.ru
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен"
Хоккей
 
07:59 16.01.2026
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен"
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен"
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
спорт, бостон, марат хуснутдинов, виктор арвидссон, марк кастелич, давид пастрняк, бостон брюинз, сиэтл кракен, виннипег джетс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Бостон, Марат Хуснутдинов, Виктор Арвидссон, Марк Кастелич, Давид Пастрняк, Бостон Брюинз, Сиэтл Кракен, Виннипег Джетс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
"Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен"

Шайба Хуснутдинова помогла "Бостону" обыграть "Сиэтл" в матче НХЛ

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили российский форвард Марат Хуснутдинов (1-я минута), Виктор Арвидссон (4), Марк Кастелич (25) и Давид Пастрняк (60). У "Сиэтла" отличились Чандлер Стефенсон (8) и Ээли Толванен (33).
Хуснутдинов забросил десятую шайбу в сезоне, также россиянин отдал 11 результативных передач в 43 матчах.
"Бостон", набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Команда одержала пятую победу подряд в НХЛ. "Сиэтл" с 51 баллом располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Виннипег Джетс" в гостях обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). Российский нападающий "Уайлд" Данила Юров забросил шайбу с передачи своего соотечественника Владимира Тарасенко. "Калгари Флэймз" в гостях одержал победу над "Чикаго Блэкхокс" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Бостон
4 : 2
Сиэтл
00:54 • Марат Хуснутдинов
(Чарли Макэвой)
03:45 • Виктор Арвидссон
(Павел Заха, Кейси Миттельштадт)
24:40 • Марк Кастелич
59:46 • Давид Пастрняк
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
07:29 • Чендлер Стивенсон
(Джаред Маккенн, Винс Данн)
32:27 • Эли Толванен
(Брэндон Монтур, Каапо Какко)
ХоккейСпортБостонМарат ХуснутдиновВиктор АрвидссонМарк КастеличДавид ПастрнякБостон БрюинзСиэтл КракенВиннипег ДжетсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
