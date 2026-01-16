МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Бостон Брюинз" одержал победу над "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Бостоне завершилась со счетом 4:2 (2:1, 1:1, 1:0) в пользу хозяев. В составе победителей шайбы забросили российский форвард Марат Хуснутдинов (1-я минута), Виктор Арвидссон (4), Марк Кастелич (25) и Давид Пастрняк (60). У "Сиэтла" отличились Чандлер Стефенсон (8) и Ээли Толванен (33).
Хуснутдинов забросил десятую шайбу в сезоне, также россиянин отдал 11 результативных передач в 43 матчах.
"Бостон", набрав 56 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. Команда одержала пятую победу подряд в НХЛ. "Сиэтл" с 51 баллом располагается на четвертой строчке в Тихоокеанском дивизионе.
В другом матче "Виннипег Джетс" в гостях обыграл "Миннесоту Уайлд" со счетом 6:2 (3:0, 3:1, 0:1). Российский нападающий "Уайлд" Данила Юров забросил шайбу с передачи своего соотечественника Владимира Тарасенко. "Калгари Флэймз" в гостях одержал победу над "Чикаго Блэкхокс" - 3:1 (2:1, 0:0, 1:0).
