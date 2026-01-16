Овечкина огорчил его близкий друг. "Вашингтон" останется без плей-офф?

"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе" в матче чемпионата НХЛ. Александр Овечкин во второй игре подряд остался без заброшенных шайб, но отметился голевой передачей. Его команда пострадала от хитрых действий близкого друга российского форварда.

Хоккейный шум в Вашингтоне

В столице США прошел громкий хоккейный вечер. Начался он в Белом доме со ставшей уже традиционной церемонии встречи президента Штатов с победителями последнего розыгрыша Кубка Стэнли.

Второй год подряд в статусе чемпионов Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в Белый дом приехали игроки, тренеры, руководство и персонал "Флориды Пантерз" — в феврале 2024-го они уже встречались на том же месте с Дональдом Трампом. Как и в прошлый раз, американский президент отдельно выделил заслуги российского голкипера "Флориды" Сергея Бобровского. Ранее Трамп отмечал, что Бобровский в будущем должен стать членом Зала хоккейной славы. Сегодня он назвал россиянина "легендарным вратарем", а также не упустил возможность "уколоть" Канаду, чьи клубы не могут выиграть Кубок Стэнли с 1993 года:

« "Большая честь принимать эту прекрасную команду в Белом доме. Большая честь сказать этой команде несколько комплиментов, они провели незабываемую работу. Я посмотрел несколько матчей, эти ребята играли мощно. Вы снова оставили Канаду без Кубка Стэнли. Великолепные люди! И легендарный вратарь Сергей Бобровский, также известный как Боб. Сделал несколько шатаутов в каждом из первых трех раундов плей-офф, включая ключевую четвертую игру против "Торонто Мейпл Лифс" во втором раунде. Феноменальная игра, феноменальный хоккей".

Кроме Бобровского из россиян с визитом в Белый дом прибыли продолжающий восстановление после травмы защитник Дмитрий Куликов, тренер по индивидуальным качествам Максим Иванов, а также голкипер Даниил Тарасов, ставший игроком "Флориды" уже после чемпионского для "пантер" сезона.

© Фото : Социальные сети Максима Иванова Сергей Бобровский, Максим Иванов, Дмитрий Куликов и Даниил Тарасов © Фото : Социальные сети Максима Иванова Сергей Бобровский, Максим Иванов, Дмитрий Куликов и Даниил Тарасов

Продолжился хоккейный вечер в Вашингтоне матчем местных "Кэпиталз" против "Сан-Хосе Шаркс". "Столичные", к слову, тоже имеют опыт подобной встречи с президентом страны: чуть более семи лет назад Александр Овечкин и компания прибыли с Кубком Стэнли в Белый дом с визитом к Дональду Трампу, который тогда проходил свой первый срок в своей должности. С тех пор многое изменилось. Сейчас "Вашингтон" ведет ожесточенную борьбу за то, чтобы быть среди тех, кто во второй половине апреля начнет битву за звание лучшей команды лиги.

Накануне "Кэпиталз" вернулись в столицу США и начали новую домашнюю серию. Первая из трех игр этой серии получилась очень яркой. Подопечные Спенсера Карбери добыли волевую победу над "Монреаль Канадиенс": уступая после 45 минут матча со счетом 0:2, "Кэпс" благодаря дублю Этена Фрэнка перевели противостояние в овертайм, а Коннор Макмайкл менее чем за минуту до конца дополнительной пятиминутки точным броском принес столичной команде два очка и очередной шанс наконец-то оформить победную серию. Последний раз "Вашингтон" выиграл минимум два матча подряд полтора месяца назад. В начале декабря команда Карбери в итоге оформила серию из шести побед, а последний выигранный матч за тот отрезок, что символично, был как раз против "Шаркс" в Сан-Хосе.

В той игре в Калифорнии легенда "Кэпиталз" Александр Овечкин оформил дубль, после чего его вместе с командой одолел серьезный спад. После матча с "Сан-Хосе" 40-летний россиянин забросил всего одну шайбу в 14 играх. Не удалось ему забить и в недавней встрече с "Монреалем": оставшись без заброшенной шайбы в игре с "Канадиенс", Овечкин прервал личную голевую серию из четырех матчей и упустил возможность установить новый рекорд НХЛ по продолжительности голевой серии среди игроков в возрасте 40 лет и старше.

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Добавил красок в хоккейный вечер и Гэри Беттмэн. Комиссар НХЛ присутствовал на встрече игроков "Флориды" с Дональдом Трампом, а после визита в Белый дом посетил матч "Вашингтона" с "Сан-Хосе", где выступил с небольшой пресс-конференцией и сделал ряд заявлений. Например, об Александре Овечкине. Несмотря на то, что у 40-летнего форварда истекает контракт с "Кэпиталз", глава НХЛ выразил надежду на то, что этот сезон не станет для россиянина последним в лиге:

« "Надеюсь, эра после Овечкина не наступит в ближайшем будущем. Это дело Алекса, и мы уважаем любое его решение. Но если говорить о том, станет ли этот сезон последним в его карьере в НХЛ, то я надеюсь, что это не так. Ови играет великолепно".

© Фото : x.com/nhl Александр Овечкин © Фото : x.com/nhl Александр Овечкин

Близкий друг Овечкина наказал "Вашингтон"

Если "Кэпиталз" продолжают находиться в состоянии турбулентности и переживают частые взлеты и падения, то "Шаркс" после неудачного отрезка на старте сезона выбрались со дна и вступили в настоящую борьбу за место в восьмерке лучших команд Западной конференции. Во много благодаря феноменально результативной игре 19-летнего Маклина Селебрини, которого в НХЛ называют одним из претендентов на "Харт Трофи" по окончании сезона, "акулы" компенсируют атакой большие проблемы в обороне. Да, перед игрой в Вашингтоне "Сан-Хосе" был разгромлен "Вегасом" (2:7), но до неудачной встречи с "Голден Найтс" подопечные Райана Варсофски добыли шесть побед в семи матчах.

Вряд ли в стане "Кэпиталз" кто-то ожидал легкой прогулки в матче с "Сан-Хосе", вспоминая о предыдущей игре с "акулами" (7:1). Однако к сопротивлению гостей из Калифорнии команда Спенсера Карбери оказалась не готова.

С первых же минут встречи "Вашингтон" столкнулся с серьезными проблемами в контроле шайбы, переходе нейтральной зоны и созданием моментов у чужих ворот. Кроме того, "Кэпс" не успевали в обороне, и у их владений нередко пахло жареным. Логану Томпсону пришлось изрядно попотеть, чтобы исправить ошибки своих партнеров по команде. В течение всего первого периода голкиперу "столичных" это удавалось — в том числе и при игре в меньшинстве. Но его стараний все же оказалось недостаточно.

После мощной нервотрепки в дебюте матча "Вашингтон" в какой-то момент выдохнул. В середине матча "Кэпиталз" впервые по ходу встречи получили право на игру в большинстве, и первую же попытку в формате "5 на 4" использовали. Александр Овечкин сделал бросок-передачу из левого круга вбрасывания в сторону ворот, и шайба после его броска отскочила от борта точно на Дилана Строума, который был абсолютно без опеки у дальней штанги. Канадец без проблем отправил снаряд в пустой угол ворот.

Однако гол "столичных", который не вытекал из логики игры, лишь раззадорил "акул". Гости нарастили давление в атаке и очень быстро перевернули ход матча. Спустя несколько минут после гола Строума бывший защитник "Вашингтона" Дмитрий Орлов создал результативную атаку на ровном месте.

© Фото : x.com/sanjosesharks Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру) © Фото : x.com/sanjosesharks Хоккеист "Сан-Хосе Шаркс" Дмитрий Орлов (по центру)

34-летний россиянин после ухода из "Кэпиталз", которые отказались продлевать с чемпионом контракт, регулярно набирает очки в очных матчах против своего бывшего клуба. Орлов стал автором передачи в первой игре со "столичными" в этом сезоне, ассистом он отметился и сегодня. Убежав в атаку, Дмитрий отборолся за шайбу у дальнего борта, оставил в дураках сразу трех игроков "Вашингтона", которые "выдернулись" на россиянина, и выкатил шайбу на пятак, куда вовремя подоспел Зак Остапчук. Тому уже никто не помешал переиграть Томпсона.

В течение нескольких минут "Сан-Хосе" забил еще дважды усилиями Коллина Графа и Павола Регенды. Особенно красивым получился третий гол "Шаркс", который сделал Селебрини: юный канадец выкрал шайбу у дальнего борта и исполнил издевательский пас из-за спины между ног на пятак. Его одноклубнику оставалось только попасть в ворота с близкого расстояния. "Акулы" буквально не давали "столичным" ни шанса. Преимущество гостей по броскам в створ за первые два периода было огромным — 23:9.

В третьем периоде "Вашингтон" действовал куда активнее. За финальную 20-минутку "Кэпиталз" нанесли аж 14 бросков в створ — в полтора раза больше, чем суммарно за предыдущие два периода. "Сан-Хосе" этому особо не сопротивлялся и уверенно играл на удержание счета. Особенно с учетом отличной игры Алекса Недельковича, который в самой концовке даже предпринял попытку забросить в пустые ворота. Примечательно, что почти ровно год назад американский вратарь, еще выступавший за "Питтсбург Пингвинз", отметился голом. После многочисленных подходов к воротам "Шаркс" и выстрелов (в том числе и от Овечкина из его любимого "офиса") пробить Недельковича удалось лишь Райану Леонарду, который исполнил впечатляющий сольный проход и изящно бросивший в дальнюю "девятку".

В итоге 2:3 — "Вашингтон" провалил очередную попытку оформить минимальную победную серию и потерпел пятое поражение в восьми матчах в 2026 году. Позиции "Кэпиталз" в борьбе за попадание в плей-офф становятся все более уязвимыми. После победы "Питтсбург Пингвинз" над "Филадельфией Флайерз" в дерби Пенсильвании, которое шло параллельно с игрой в столице США, "Кэпс" вновь выкатились за пределы топ-8 Восточной конференции. Впереди у Александра Овечкина и компании невероятно ответственный матч — против "Флориды Пантерз", которая является одним из главных конкурентов "Вашингтона" за место в плей-офф.