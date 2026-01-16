Рейтинг@Mail.ru
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами
Хоккей
 
05:43 16.01.2026 (обновлено: 06:10 16.01.2026)
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами
Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
сан-хосе шаркс
александр овечкин
дмитрий орлов
Новости
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, сан-хосе шаркс, александр овечкин, дмитрий орлов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Сан-Хосе Шаркс, Александр Овечкин, Дмитрий Орлов
"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами

Передача Овечкина не спасла "Вашингтон" от поражения в матче НХЛ с "Сан-Хосе"

Александр Овечкин
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© REUTERS / Geoff Burke
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Вашингтон Кэпиталз" проиграли "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
16 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Вашингтон
2 : 3
Сан-Хосе
30:58 • Дилан Строум
(Александр Овечкин, Якоб Чичрун)
49:11 • Ryan Leonard
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
33:27 • Зак Остапчук
(Дмитрий Орлов, Уильям Эклунд)
34:53 • Collin Graf
(Павол Регенда)
36:13 • Павол Регенда
(Macklin Celebrini, Collin Graf)
Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Зак Остапчук (34-я минута), Коллин Граф (35) и Павол Регенда (37). У хозяев площадки голами отметились Дилан Строум (31) и Райан Леонард (50).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту игрового времени, нанес три броска в створ ворот и отметился голевой передачей.
Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативный пас. Форвард "Шаркс" Игорь Чернышов применил три силовых приема.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзСан-Хосе ШарксАлександр ОвечкинДмитрий Орлов
 
Матч-центр
 
