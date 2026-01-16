"Вашингтон" проиграл "Сан-Хосе", Овечкин и Орлов отметились передачами

Встреча, которая состоялась в столице США, завершилась победой гостей со счетом 3:2 (0:0, 3:1, 0:1). В составе "Сан-Хосе" шайбы забросили Зак Остапчук (34-я минута), Коллин Граф (35) и Павол Регенда (37). У хозяев площадки голами отметились Дилан Строум (31) и Райан Леонард (50).
Российский нападающий "Вашингтона" Александр Овечкин провел на площадке 21 минуту игрового времени, нанес три броска в створ ворот и отметился голевой передачей.
Защитник "Сан-Хосе" Дмитрий Орлов записал на свой счет результативный пас. Форвард "Шаркс" Игорь Чернышов применил три силовых приема.
"Вашингтон" потерпел третье поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ. "Сан-Хосе" одержал четвертую победу в последних пяти играх.
