"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
Хоккей
 
21:49 16.01.2026
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
"Сочи" одержал гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T21:49:00+03:00
2026-01-16T21:49:00+03:00
хоккей
спорт
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, марат хайруллин, ска (санкт-петербург), лада, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ

"Сочи" второй раз подряд обыграл СКА в матче КХЛ

© РИА Новости / Артем Пряхин | Перейти в медиабанкТренер СКА Игорь Ларионов
Тренер СКА Игорь Ларионов - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© РИА Новости / Артем Пряхин
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. "Сочи" одержал гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
16 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
СКА
1 : 2
Сочи
08:39 • Марат Хайруллин
(Матвей Поляков, Михаил Воробьев)
09:21 • Ноэль Хофенмайер
19:58 • Николай Поляков
(Павел Дедунов, Данил Башкиров)
Встреча в Санкт-Петербурге завершилась победой гостей со счетом 2:1 (1:0, 1:0, 0:1). В составе "Сочи" шайбы забросили Ноэль Хёфенмайер (10-я минута) и Николай Поляков (40). У СКА отличился Марат Хайруллин (49).
Счет в сезонной серии стал равным - 2-2. В прошлом очном матче "Сочи" дома нанес поражение СКА со счетом 8:4.
"Сочи" (34 очка), потерпевший двумя днями ранее поражение от "Металлурга" со счетом 0:9, занимает предпоследнее, десятое место в таблице Западной конференции, где СКА (53) идет седьмым.
В следующем матче "Сочи" сыграет с тольяттинской "Ладой" в гостях 18 января. СКА днем позже примет минское "Динамо".
