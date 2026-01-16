https://ria.ru/20260116/khl-2068426028.html
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
"Сочи" одержал гостевую победу над петербургским СКА в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 16.01.2026
2026-01-16T21:49:00+03:00
2026-01-16T21:49:00+03:00
2026-01-16T21:49:00+03:00
хоккей
спорт
марат хайруллин
ска (санкт-петербург)
лада
континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Марат Хайруллин, СКА (Санкт-Петербург), Лада, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Сочи" после разгромного поражения 0:9 обыграл СКА в матче КХЛ
