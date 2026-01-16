Рейтинг@Mail.ru
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Футбол
 
16:47 16.01.2026
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату"
спорт, оаэ, международная федерация футбола (фифа), трансферы в рпл, фелиппе кардосо, каза пия, ахмат
Футбол, Спорт, ОАЭ, Международная федерация футбола (ФИФА), Трансферы в РПЛ, Фелиппе Кардосо, Каза Пия, Ахмат
© Фото : Пресс-служба ФК "Ахмат"Футболист "Ахмата" Фелиппе Кардосо
Футболист "Ахмата" Фелиппе Кардосо . Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Португальский клуб "Каза Пия" обвинили в обходе антироссийских санкций Евросоюза в ходе продажи летом 2024 года грозненскому "Ахмату" футболиста Фелиппе Кардосо, сообщает Publico.
По данным следствия, "Каза Пия" получила 1,5 млн евро двумя траншами через банк Montepio. При финансовых операциях использовалась промежуточная компания Sila Marketing, зарегистрированная в ОАЭ. Обвинения против исполнительного директора клуба "Каза Пия" Тиагу Лопеша включают отмывание денег, подделку документов и нарушение ограничительных мер. Президент клуба Витор Франку не был привлечен к ответственности, поскольку, как утверждается, он лишь подписал трансферные документы по просьбе Лопеша.
Юристы "Каза Пия" утверждают, что клуб действовал добросовестно и трансфер был зарегистрирован на официальной платформе ФИФА.
Кардосо 27 лет, бразильский нападающий провел за "Ахмат" 17 матчей во всех турнирах, в которых забил один гол, после чего был отдан в аренду китайскому клубу "Хэнань".
Футбол. РПЛ. Матч Динамо - Зенит - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Зенит" предложил 20 миллионов евро за Джона Джона, пишут СМИ
15 января, 21:59
 
ФутболСпортОАЭМеждународная федерация футбола (ФИФА)Трансферы в РПЛФелиппе КардосоКаза ПияАхмат
 
