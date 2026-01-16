https://ria.ru/20260116/futbol-2068360510.html
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату"
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату" - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату"
Португальский клуб "Каза Пия" обвинили в обходе антироссийских санкций Евросоюза в ходе продажи летом 2024 года грозненскому "Ахмату" футболиста Фелиппе...
футбол
спорт
оаэ
международная федерация футбола (фифа)
трансферы в рпл
фелиппе кардосо
каза пия
ахмат
оаэ
Португальский клуб обвинили в обходе санкций при продаже Кардосо "Ахмату"
Клуб "Каза Пия" обвинили в обходе санкций ЕС при продаже "Ахмату" Кардосо