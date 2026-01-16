Рейтинг@Mail.ru
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
16.01.2026
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы - РИА Новости Спорт, 16.01.2026
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы
Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию,... РИА Новости Спорт, 16.01.2026
фигурное катание
спорт
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
спорт
Фигурное катание, Спорт
Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы

Фигуристы Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы в соревнованиях пар

© Фото : Соцсети спортсменаАнастасия Метёлкина и Лука Берулава
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава - РИА Новости, 1920, 16.01.2026
© Фото : Соцсети спортсмена
Анастасия Метёлкина и Лука Берулава. Архивное фото
МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в английском Шеффилде.
Метелкина и Берулава набрали 139,80 балла за прокат произвольной программы и 215,76 балла по сумме прокатов. Серебро завоевали победители прошлогоднего чемпионата Европы Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (203,87), а третьими стали выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).
Выступающая за Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (168,84) стали восьмыми. Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (58,25), представляющие Францию, заняли десятое место (165,09). Уроженка Москвы Дарья Данилова и Михел Цыба (149,33) из Нидерландов заняли 15-е место. Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин ранее снялись с соревнований.
Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы впервые в карьере. Ранее они завоевали серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали.
Чемпионат Европы завершится 17 января.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
