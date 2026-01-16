Представляющие Грузию российские фигуристы стали чемпионами Европы

МОСКВА, 16 янв - РИА Новости. Представляющие Грузию россияне Анастасия Метелкина и Лука Берулава стали победителями соревнований спортивных пар на чемпионате Европы по фигурному катанию, который проходит в английском Шеффилде.
Метелкина и Берулава набрали 139,80 балла за прокат произвольной программы и 215,76 балла по сумме прокатов. Серебро завоевали победители прошлогоднего чемпионата Европы Минерва Хазе и экс-фигурист сборной России Никита Володин (203,87), а третьими стали выступающие за Венгрию россияне Мария Павлова и Алексей Святченко (202,56).
Выступающая за Польшу нижегородка Юлия Щетинина и Михал Возняк (168,84) стали восьмыми. Камиль Ковалев и уроженец Санкт-Петербурга Павел Ковалев (58,25), представляющие Францию, заняли десятое место (165,09). Уроженка Москвы Дарья Данилова и Михел Цыба (149,33) из Нидерландов заняли 15-е место. Выступающие под флагом Армении россияне Карина Акопова и Никита Рахманин ранее снялись с соревнований.
Метелкина и Берулава стали чемпионами Европы впервые в карьере. Ранее они завоевали серебряную (2024) и бронзовую (2025) медали.
Чемпионат Европы завершится 17 января.
В марте 2022 года Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских фигуристов от международных турниров на фоне событий на Украине. Исключение было сделано только для участников олимпийского квалификационного турнира, на котором выступили Аделия Петросян и Петр Гуменник.
