Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Россиянка Диана Шнайдер одержала победу над американкой Эммой Наварро в четвертьфинале теннисного турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия)
Шнайдер вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Шнайдер обыграла Наварро и вышла в полуфинал теннисного турнира в Аделаиде