"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ, Панарин и Зуб сделали по ассисту

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Оттава Сенаторз" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 8:4 (4:0, 2:1, 2:3) в пользу "Оттавы". В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (3-я минута), Ник Дженсен (5), Брэди Ткачук (16), Дилан Козенс (20), Джейк Сандерсон (26), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб, Тома Шабо (33), Дэвид Перрон (49) и Тим Штюцле (60). У "Рейнджерс" дублем отметился Гейб Перро (39, 46), также отличились Ноа Лаба (51) и Алексис Лафреньер (56) с передачи россиянина Артемия Панарина.
15 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
38:55 • Gabriel Perreault
45:26 • Gabriel Perreault
50:44 • Noah Laba
(Алексис Лафренье, Scott Morrow)
55:58 • Алексис Лафренье
02:18 • Дрейк Батерсон
04:53 • Ник Йенсен
(Ридли Грейг, Дилан Козенс)
15:01 • Брэди Ткачук
(Ридли Грейг, Ник Йенсен)
19:54 • Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Брэди Ткачук)
25:57 • Джейк Сэндерсон
32:23 • Томас Чабо
48:20 • Дэвид Перрон
59:11 • Тим Штюцле
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
Зуб отдал 11-ю передачу в сезоне, в активе россиянина 15 очков (4 гола + 11 ассистов) в 45 матчах. Панарин всего набрал 51 очко (16+35) в 47 встречах.
"Оттава", набрав 49 очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами располагаются на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда проиграла пять матчей подряд.
Результаты других встреч:
"Нью-Джерси Девилз" - "Сиэтл Кракен" - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0);
"Баффало Сейбрз" - "Филадельфия Флайерз" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).