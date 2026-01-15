Рейтинг@Mail.ru
"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ, Панарин и Зуб сделали по ассисту
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
08:28 15.01.2026 (обновлено: 09:03 15.01.2026)
"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ, Панарин и Зуб сделали по ассисту
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Оттава Сенаторз" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Нью-Йорке завершилась со счетом 8:4 (4:0, 2:1, 2:3) в пользу "Оттавы". В составе победителей шайбы забросили Дрейк Батерсон (3-я минута), Ник Дженсен (5), Брэди Ткачук (16), Дилан Козенс (20), Джейк Сандерсон (26), которому ассистировал российский защитник Артем Зуб, Тома Шабо (33), Дэвид Перрон (49) и Тим Штюцле (60). У "Рейнджерс" дублем отметился Гейб Перро (39, 46), также отличились Ноа Лаба (51) и Алексис Лафреньер (56) с передачи россиянина Артемия Панарина.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
15 января 2026 • начало в 03:30
Завершен
Рейнджерс
4 : 8
Оттава
38:55 • Gabriel Perreault
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
45:26 • Gabriel Perreault
(Мика Зибанежад, Джей Ти Миллер)
50:44 • Noah Laba
(Алексис Лафренье, Scott Morrow)
55:58 • Алексис Лафренье
(Артемий Панарин, Карсон Суси)
02:18 • Дрейк Батерсон
(Дилан Козенс, Брэди Ткачук)
04:53 • Ник Йенсен
(Ридли Грейг, Дилан Козенс)
15:01 • Брэди Ткачук
(Ридли Грейг, Ник Йенсен)
19:54 • Дилан Козенс
(Ридли Грейг, Брэди Ткачук)
25:57 • Джейк Сэндерсон
(Артем Зуб, Ник Казинс)
32:23 • Томас Чабо
(Ник Казинс, Дэвид Перрон)
48:20 • Дэвид Перрон
59:11 • Тим Штюцле
(Брэди Ткачук, Джейк Сэндерсон)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Зуб отдал 11-ю передачу в сезоне, в активе россиянина 15 очков (4 гола + 11 ассистов) в 45 матчах. Панарин всего набрал 51 очко (16+35) в 47 встречах.
"Оттава", набрав 49 очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами располагаются на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда проиграла пять матчей подряд.
Результаты других встреч:
"Нью-Джерси Девилз" - "Сиэтл Кракен" - 3:2 (1:1, 1:1, 0:0, 1:0);
"Баффало Сейбрз" - "Филадельфия Флайерз" - 5:2 (2:0, 2:1, 1:1).
