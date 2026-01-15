"Оттава" обыграла "Рейнджерс" в матче НХЛ, Панарин и Зуб сделали по ассисту

МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Оттава Сенаторз" одержала победу над "Нью-Йорк Рейнджерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Зуб отдал 11-ю передачу в сезоне, в активе россиянина 15 очков (4 гола + 11 ассистов) в 45 матчах. Панарин всего набрал 51 очко (16+35) в 47 встречах.

"Оттава", набрав 49 очков, занимает последнее, восьмое место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. "Рейнджерс" с 46 баллами располагаются на восьмой строчке в Столичном дивизионе. Команда проиграла пять матчей подряд.