Рейтинг@Mail.ru
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
19:19 15.01.2026 (обновлено: 19:38 15.01.2026)
https://ria.ru/20260115/kkhl-2068161046.html
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T19:19:00+03:00
2026-01-15T19:38:00+03:00
хоккей
спорт
нефтехимик
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058517461_0:0:2624:1476_1920x0_80_0_0_f4f9c575f3bc76301735900e0c3c4d02.jpg
https://ria.ru/20260115/avangard-2068156857.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/1c/2058517461_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_43a17cf4deeca0d98e94eeac64fb0ef0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, нефтехимик, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Нефтехимик, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ

"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" и одержал четвертую подряд победу в КХЛ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Нефтехимик"
Хоккей. КХЛ. Нефтехимик - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Хоккей. КХЛ. "Нефтехимик". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча прошла в Астане и завершилась со счетом 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу "Нефтехимика". Заброшенной шайбой отметился Герман Точилкин (6-я минута).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
15 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
Барыс
0 : 1
Нефтехимик
05:07 • Герман Точилкин
Календарь Турнирная таблица История встреч
Голкипер "Нефтехимика" Ярослав Озолин отразил все 36 бросков по своим воротам, благодаря чему провел свой второй сухой матч в текущем сезоне и в карьере в КХЛ в целом.
"Нефтехимик" одержал четвертую победу подряд и набрал 51 очко. Команда занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции, где "Барыс", чья серия поражений достигла пяти матчей, располагается на десятой строчке с 37 баллами.
В следующем матче "Нефтехимик" в гостях сыграет с новосибирской "Сибирью", "Барыс" примет ЦСКА. Обе встречи пройдут 17 января.
Хоккеисты Авангарда - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
"Авангард" прервал серию побед ЦСКА в КХЛ
Вчера, 18:56
 
ХоккейСпортНефтехимикБарысКХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Авангард
    ЦСКА
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Барыс
    Нефтехимик
    0
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Лада
    Салават Юлаев
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    Динамо Минск
    6
    4
  • Футбол
    Завершен
    Верона
    Болонья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Комо
    Милан
    1
    3
  • Футбол
    Завершен
    Расинг
    Барселона
    0
    2
  • Хоккей
    Завершен
    Баффало
    Монреаль
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Вашингтон
    Сан-Хосе
    2
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Питтсбург
    Филадельфия
    6
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Миннесота
    Виннипег
    2
    6
  • Теннис
    Завершен
    М. Андреева
    Д. Шнайдер
    66
    32
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала