"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
Нижнекамский "Нефтехимик" на выезде обыграл астанинский "Барыс" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T19:19:00+03:00
2026-01-15T19:19:00+03:00
2026-01-15T19:38:00+03:00
хоккей
спорт
нефтехимик
барыс
континентальная хоккейная лига (кхл)
спорт, нефтехимик, барыс, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Нефтехимик, Барыс, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" в матче КХЛ
"Нефтехимик" в гостях обыграл "Барыс" и одержал четвертую подряд победу в КХЛ