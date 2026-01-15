https://ria.ru/20260115/futbol-2067948629.html
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу - РИА Новости Спорт, 15.01.2026
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" нанес поражение "Лечче" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
футбол
спорт
милан
интер
лечче
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
