"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
Футбол
 
02:31 15.01.2026
https://ria.ru/20260115/futbol-2067948629.html
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу
"Интер" нанес поражение "Лечче" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026-01-15T02:31:00+03:00
2026-01-15T02:31:00+03:00
футбол
спорт
милан
интер
лечче
удинезе
серия а (чемпионат италии по футболу)
милан
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
спорт, милан, интер, лечче, удинезе, серия а (чемпионат италии по футболу)
Футбол, Спорт, Милан, Интер, Лечче, Удинезе, Серия А (чемпионат Италии по футболу)
"Интер" переиграл "Лечче" в матче чемпионата Италии по футболу

"Интер" переиграл "Лечче" в матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу

© Соцсети МессиФутболисты "Интер Майами"
Футболисты Интер Майами - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Соцсети Месси
Футболисты "Интер Майами". Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Интер" нанес поражение "Лечче" в перенесенном матче 16-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча, которая прошла в среду в Милане, завершилась со счетом 1:0. Мяч на 78-й минуте забил Франческо Пио Эспозито.
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
14 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
1 : 0
Лечче
78‎’‎ • Франческо Пио Эспозито
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Интер" с 46 очками занимает первое место в турнирной таблице. Команда продлила серию без поражений в Серии A до восьми матчей. "Лечче" (17 очков) располагается на 17-й позиции. Клуб не может одержать победу в чемпионате Италии пять игр подряд.
В 21-м туре "Интер" 17 января на выезде сыграет с "Удинезе", а "Лечче" на следующий день в гостях встретится с "Миланом".
Лаутаро Мартинес - РИА Новости, 1920, 08.01.2026
"Интер" продлил победную серию в чемпионате Италии до шести матчей
8 января, 00:55
 
ФутболСпортМиланИнтерЛеччеУдинезеСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
