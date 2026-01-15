Рейтинг@Mail.ru
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА, Демин набрал 17 очков
09:00 15.01.2026
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА, Демин набрал 17 очков
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА, Демин набрал 17 очков
"Бруклин Нетс" в гостях уступил "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Баскетбол, Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Нью-Орлеан Пеликанс, НБА
Баскетбол, Спорт, Майкл Портер, Егор Демин, Бруклин Нетс, Нью-Орлеан Пеликанс, НБА
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА, Демин набрал 17 очков

"Бруклин" проиграл "Нью-Орлеану" в матче НБА, несмотря на 17 очков Демина

© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"Российский баскетболист "Бруклин Нетс" Егор Демин
Российский баскетболист Бруклин Нетс Егор Демин - РИА Новости, 1920, 15.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Бруклин Нетс"
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. "Бруклин Нетс" в гостях уступил "Нью-Орлеан Пеликанс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Новом Орлеане завершилась со счетом 116:113 (27:31, 27:24, 33:32, 29:26) в пользу хозяев. Самым результативным игроком стал форвард победившей команды Трей Мерфи, который набрал 34 очка, его одноклубник Ив Мисси оформил дабл-дабл (12 очков + 12 подборов). У "Бруклина" Майкл Портер набрал 20 очков.
НБА
15 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Нью-Орлеан
116 : 113
Бруклин
Российский защитник "Бруклина" Егор Демин провел на площадке почти 29 минут, набрал 17 очков и сделал 5 ассистов.
"Бруклин" проиграл пятый матч подряд в НБА. Команда (11 побед, 27 поражений) располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Восточной конференции. "Нью-Орлеан" (10 побед, 33 поражения) занимает последнее, 15-е место на Западе.
Результаты других матчей дня:
"Индиана Пэйсерс" - "Торонто Рэпторс" - 101:115;
"Филадельфия Севенти Сиксерс" - "Кливленд Кавальерс" - 107:133;
"Чикаго Буллз" - "Юта Джаз" - 128:126;
"Даллас Маверикс" - "Денвер Наггетс" - 109:118;
"Сакраменто Кингз" - "Нью-Йорк Никс" - 112:101;
"Лос-Анджелес Клипперс" - "Вашингтон Уизардс"- 119:105.
Баскетбол
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
