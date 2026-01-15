Рейтинг@Mail.ru
Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера
19:55 15.01.2026
Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера
Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера
Антон Юдин назначен главным тренером екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
2026
Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера

Антон Юдин стал главным тренером баскетбольного клуба "Уралмаш"

Антон Юдин. Архивное фото
МОСКВА, 15 янв - РИА Новости. Антон Юдин назначен главным тренером екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ.
В январе с Юдиным расторг контракт краснодарский "Локомотив-Кубань", позднее взявший на должность главного тренера серба Томислава Томовича. В среду "Уралмаш" покинул белорусский специалист Ростислав Вергун.
В турнирной таблице Единой лиги ВТБ сезона-2025/26 "Уралмаш" занимает восьмое место, выиграв семь матчей из 20.
Юдину 53 года. Он возглавил "Локомотив-Кубань" в июле 2025 года. Под его руководством клуб провел 22 матча, в которых одержал 12 побед. До этого он работал во вторых командах московского ЦСКА и петербургского "Зенита", возглавлял молодежную и юношескую сборные России, а также был ассистентом в основной команде армейцев и петербургском "Спартаке".
