Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера
Баскетбольный "Уралмаш" представил нового тренера
Антон Юдин назначен главным тренером екатеринбургского "Уралмаша", сообщается в Telegram-канале баскетбольного клуба Единой лиги ВТБ. РИА Новости Спорт, 15.01.2026
Баскетбол, Спорт, Уралмаш, Единая Лига ВТБ
Антон Юдин стал главным тренером баскетбольного клуба "Уралмаш"