Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
18:27 14.01.2026 (обновлено: 18:35 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/spartak-2067893396.html
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко
Московский "Спартак" не получал запросов о трансфере полузащитника команды Эсекьеля Барко, сообщил журналистам спортивный директор футбольного клуба Франсис... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T18:27:00+03:00
2026-01-14T18:35:00+03:00
футбол
спорт
франсис кахигао
эсекьель барко
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985381168_0:185:3072:1913_1920x0_80_0_0_001ca1adbb0267298f44ac0cbd02546f.jpg
https://ria.ru/20260113/spartak-2067548388.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/17/1985381168_29:0:2760:2048_1920x0_80_0_0_372b34656439f1afddc2d46828c24b8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, франсис кахигао , эсекьель барко, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Франсис Кахигао , Эсекьель Барко, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
"Спартак" не получал запросов о трансфере Барко

"Спартак" не получал запросов о трансфере полузащитника Барко

© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкЭсекьель Барко
Эсекьель Барко - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Эсекьель Барко . Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Московский "Спартак" не получал запросов о трансфере полузащитника команды Эсекьеля Барко, сообщил журналистам спортивный директор футбольного клуба Франсис Кахигао.
Также функционер допустил возможное продление контракта с аргентинцем.
"Мы не получали официальных запросов по Барко от других клубов. Знаю, что он счастлив здесь. Надеемся сохранить его на годы вперед. Возможно, в ближайшее время определенные новости по этому поводу будут", - сказал Кахигао на пресс-конференции.
Барко представляет "Спартак" с лета 2024 года. В текущем сезоне 26-летний игрок отметился четырьмя голами в 21 матче в различных турнирах.
Роман Зобнин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Капитан "Спартака" пообещал исправить турнирное положение
Вчера, 11:38
 
ФутболСпортФрансис КахигаоЭсекьель БаркоСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    Перерыв
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    Перерыв
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала