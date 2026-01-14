Передача Наместникова помогла "Виннипегу" одержать третью победу подряд

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Виннипег Джетс" обыграл "Нью-Йорк Айлендерс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча прошла в Виннипеге и завершилась победой хозяев со счетом 5:4 (1:0, 4:3, 0:1). В составе "Джетс" шайбы забросили Кайл Коннор (5-я минута), Джош Моррисси (26), Джонатан Тэйвз (27), Дилан Демело (33) и Адам Лаури (40). За "Айлендерс" отличились Энтони Дюклер (28), Эмиль Хейнеман (29), Кайл Маклин (31) и Мэттью Шефер (60).
14 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
04:20 • Кайл Коннор
25:41 • Джош Моррисси
26:23 • Джонатан Тэйвз
32:23 • Дилан Демело
39:40 • Адам Лаури
27:40 • Энтони Дюклер
28:58 • Эмиль Хейнеман (П)
30:21 • Кайл Маклин
59:14 • Matthew Schaefer
(Мэтью Барзал, Эмиль Хейнеман)
Российский нападающий "Виннипега" Владислав Наместников отметился голевой передачей на Демело и набрал свое 10-е (7+3) очко в 44 матчах текущего регулярного чемпионата. Вратарь "Айлендерс" Илья Сорокин отразил 17 бросков по своим воротам из 22. Форвард "островитян" Максим Шабанов результативными действиями не отметился.
"Виннипег" (41 очко) одержал третью победу подряд, но остался на последнем месте в таблице Центрального дивизиона Западной конференции. "Айлендерс" (55) располагаются на второй строчке в Столичном дивизионе на Востоке. В следующем матче "Виннипег" в гостях сыграет с "Миннесотой Уайлд", "Айлендерс" также на выезде встретятся с "Эдмонтон Ойлерз". Обе встречи пройдут в ночь на 16 января по московскому времени.
В другом матче "Эдмонтон" в гостях со счетом 3:4 (1:1, 2:2, 0:0, 0:1) в овертайме уступил "Нэшвилл Предаторз". Форвард "Ойлерз" Василий Подколзин отдал 10-ю голевую передачу в текущем сезоне, а капитан "нефтяников" Коннор Макдэвид продлил свою результативную серию до 20 матчей. "Бостон Брюинз" благодаря передаче защитника Никиты Задорова обыграл "Детройт Ред Уингз" со счетом 3:0 (0:0, 1:0, 2:0). "Сент-Луис" с аналогичным счетом дома выиграл у "Каролины Харрикейнз".