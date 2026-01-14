Рейтинг@Mail.ru
"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ
Хоккей
 
22:02 14.01.2026 (обновлено: 22:14 14.01.2026)
"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ
"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ
"Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
спорт, михаил мальцев, адам ружичка, демид мансуров, спартак (москва), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, Михаил Мальцев, Адам Ружичка, Демид Мансуров, Спартак (Москва), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкХоккей. КХЛ. "Динамо М" (Москва) - "Спартак" (Москва)
Хоккей. КХЛ. Динамо М (Москва) - Спартак (Москва) - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду на льду "бело-голубых", завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). У "Спартака" отличились Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57). В составе "Динамо" шайбы забросили Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
14 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Динамо Москва
3 : 5
Спартак Москва
05:05 • Артем Швец-Роговой
(Кирилл Адамчук, Никита Гусев)
07:41 • Джордан Уил
(Никита Гусев, Даниил Пыленков)
07:04 • Никита Гусев
(Семён Дер-Аргучинцев, Игорь Ожиганов)
12:20 • Андрей Миронов
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
01:09 • Михаил Мальцев
(Нэйтан Тодд, Герман Рубцов)
14:25 • Адам Ружичка
(Нэйтан Тодд, Джоуи Кин)
08:36 • Danil Pivchulin
(Демид Мансуров, Александр Беляев)
16:21 • Демид Мансуров
(Danil Pivchulin)
"Спартак" одержал 500-ю победу в КХЛ. Для хоккеиста команды Мальцева встреча стала 200-й в лиге. Счет в сезонном противостоянии столичных клубов стал равным - 2-2.
"Спартак" набрал 51 очко и располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции, где "Динамо" (55 очков) занимает пятую позицию.
В следующем матче "красно-белые" 17 января примут нижегородское "Торпедо", а "бело-голубые" в тот же день на своем льду встретятся с минским "Динамо".
Хоккей
 
