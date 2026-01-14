"Спартак" обыграл "Динамо" и одержал 500-ю победу в КХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Спартак" обыграл "Динамо" в московском дерби в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, которая прошла в среду на льду "бело-голубых", завершилась победой гостей со счетом 5:3 (1:0, 2:2, 2:1). У "Спартака" отличились Андрей Миронов (13), Михаил Мальцев (22), Адам Ружичка (35), Данил Пивчулин (49) и Демид Мансуров (57). В составе "Динамо" шайбы забросили Артем Швец-Роговой (26), Джордан Уил (28) и Никита Гусев (48).
14 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
05:05 • Артем Швец-Роговой
(Кирилл Адамчук, Никита Гусев)
07:41 • Джордан Уил
07:04 • Никита Гусев
(Семён Дер-Аргучинцев, Игорь Ожиганов)
12:20 • Андрей Миронов
(Danil Pivchulin, Демид Мансуров)
01:09 • Михаил Мальцев
14:25 • Адам Ружичка
08:36 • Danil Pivchulin
(Демид Мансуров, Александр Беляев)
16:21 • Демид Мансуров
(Danil Pivchulin)
"Спартак" одержал 500-ю победу в КХЛ. Для хоккеиста команды Мальцева встреча стала 200-й в лиге. Счет в сезонном противостоянии столичных клубов стал равным - 2-2.
"Спартак" набрал 51 очко и располагается на восьмом месте в таблице Западной конференции, где "Динамо" (55 очков) занимает пятую позицию.
В следующем матче "красно-белые" 17 января примут нижегородское "Торпедо", а "бело-голубые" в тот же день на своем льду встретятся с минским "Динамо".