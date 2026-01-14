"Металлург" одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Магнитогорский "Металлург" нанес поражение "Сочи" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Магнитогорске завершилась со счетом 9:0 (1:0, 2:0, 6:0). Отличились Робин Пресс (4-я минута), Дмитрий Силантьев (28), Александр Петунин (36), Руслан Исхаков (48), Дерек Барак (51), Сергей Толчинский (53), Никита Михайлис (55), Люк Джонсон (55) и Владимир Ткачев (59).
14 января 2026 • начало в 17:00
Завершен
03:50 • Робин Пресс
07:29 • Дмитрий Силантьев
15:11 • Александр Петунин
07:14 • Руслан Исхаков
10:56 • Дерек Барак
(Егор Яковлев, Роман Канцеров)
12:43 • Сергей Толчинский
(Робин Пресс, Даниил Вовченко)
14:23 • Никита Михайлис
(Макар Хабаров, Руслан Исхаков)
14:44 • Люк Джонсон
(Егор Коробкин, Робин Пресс)
18:56 • Владимир Ткачев
(Валерий Орехов, Руслан Исхаков)
Эта победа стала крупнейшей для "Металлурга" в истории КХЛ, до этого команда побеждала со счетом 7:0 хабаровский "Амур" в декабре 2012 года и ЦСКА с аналогичным счетом в октябре 2024-го. Также это стало повторением антирекорда для сочинцев. Ранее клуб уступал с разницей в девять шайб в октябре 2023 года, проиграв череповецкой "Северстали" со счетом 1:10.
Голкипер "магнитки" Илья Набоков провел первый в сезоне и 11-й в карьере сухой матч. Отметившийся также двумя голевыми передачами Пресс преодолел отметку в 200 очков в КХЛ (202). Егор Коробкин набрал свое 100-е очко в лиге, отдав результативный пас.
Магнитогорский клуб с 72 очками возглавляет таблицу Восточной конференции, клуб выиграл шестой матч подряд. "Сочи" (32 очка) продлил серию поражений до трех игр и идет на предпоследнем, 10-м месте на Западе.