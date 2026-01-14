"Металлург" одержал свою крупнейшую победу в истории КХЛ

Голкипер "магнитки" Илья Набоков провел первый в сезоне и 11-й в карьере сухой матч. Отметившийся также двумя голевыми передачами Пресс преодолел отметку в 200 очков в КХЛ (202). Егор Коробкин набрал свое 100-е очко в лиге, отдав результативный пас.