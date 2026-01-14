Рейтинг@Mail.ru
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"
Футбол
 
16:42 14.01.2026 (обновлено: 16:47 14.01.2026)
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"
Испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что возглавляющий английский футбольный клуб "Астон Вилла" Унаи Эмери пожелал ему удачи на посту главного тренера... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"

Новый главный тренер "Спартака" Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи

Хуан Карлос Карседо
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© Mike Egerton - PA Images
Хуан Карлос Карседо. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что возглавляющий английский футбольный клуб "Астон Вилла" Унаи Эмери пожелал ему удачи на посту главного тренера московского "Спартака".
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах первой части сезона обязанности главного тренера "красно-белых" исполнял Вадим Романов.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Работал с "тренеришкой", Неймаром и Дзюбой: кого "Спартак" выбрал тренером
5 января, 19:20
"Эмери написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в "Спартаке". Я, в свою очередь, пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с "Астон Виллой". Сегодня Унаи - большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе, но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках. Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдет", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
Эмери возглавлял московскую команду с июля по ноябрь 2012 года. За 26 матчей под руководством испанца "красно-белые" выиграли 12 раз, трижды сыграли вничью и 11 раз уступили. После этого Эмери ушел в испанскую "Севилью", с которой трижды выиграл Лигу Европы (2014-2016), еще раз этот трофей он позднее завоевал в составе "Вильярреала" (2021).
"У меня остались хорошие воспоминания (о первом периоде работы в "Спартаке"). Мы здорово начали сезон. Да, затем не все получилось, но это все равно был отличный и полезный опыт. Мы были молодым тренерским штабом. Сейчас опыта у нас намного больше, и на этот раз хотим сделать так, чтобы фанаты нами гордились. Адаптация давалась непросто. Мы не очень хорошо знали английский, по-русски тоже не понимали. Конечно, с первого дня старались запоминать фразы, но нужно больше времени, чтобы внедрить в команде свои идеи, объединить всех, включая болельщиков, вокруг одной цели. Сейчас перед нами такая же задача", - отметил Карседо.
"У меня было немало обязанностей в штабе Эмери. За много лет они менялись, но я всегда чувствовал себя важной частью команды Унаи. Мне повезло поиграть под руководством Арриго Сакки в мадридском "Атлетико". Я был молод, а Сакки был тогда словно идол. Его система защиты в "Милане", применение офсайдной ловушки - это что-то невероятное. И хотя я был еще молод, но научился многому", - заключил тренер.
Хуан Карлос Карседо и Унаи Эмери - РИА Новости, 1920, 05.01.2026
Экс-футболист "Спартака" заявил, что новый тренер клуба ничего не добился
5 января, 17:41
 
Футбол
 
