Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Испанец Хуан Карлос Карседо заявил, что возглавляющий английский футбольный клуб "Астон Вилла" Унаи Эмери пожелал ему удачи на посту главного тренера московского "Спартака".
Карседо возглавил "Спартак" 5 января. Испанец уже работал в столичном клубе в 2012 году в качестве ассистента Эмери. Карседо сменил серба Деяна Станковича, об отставке которого было объявлено 11 ноября. В последних матчах первой части сезона обязанности главного тренера "красно-белых" исполнял Вадим Романов.
"Эмери написал мне пару дней назад. Пожелал успеха в "Спартаке". Я, в свою очередь, пишу ему или звоню каждый раз, когда он выигрывает с "Астон Виллой". Сегодня Унаи - большой тренер. Не знаю, поработаем ли мы снова вместе, но как минимум хотелось бы сыграть однажды против его команды в еврокубках. Мы часто общаемся, ведь у нас одно понимание футбола. Делимся мнениями и идеями. Главное, чему меня научил Унаи: если трудиться по-настоящему усердно, то награда обязательно тебя найдет", - приводит слова Карседо сайт "Спартака".
Эмери возглавлял московскую команду с июля по ноябрь 2012 года. За 26 матчей под руководством испанца "красно-белые" выиграли 12 раз, трижды сыграли вничью и 11 раз уступили. После этого Эмери ушел в испанскую "Севилью", с которой трижды выиграл Лигу Европы (2014-2016), еще раз этот трофей он позднее завоевал в составе "Вильярреала" (2021).
"У меня остались хорошие воспоминания (о первом периоде работы в "Спартаке"). Мы здорово начали сезон. Да, затем не все получилось, но это все равно был отличный и полезный опыт. Мы были молодым тренерским штабом. Сейчас опыта у нас намного больше, и на этот раз хотим сделать так, чтобы фанаты нами гордились. Адаптация давалась непросто. Мы не очень хорошо знали английский, по-русски тоже не понимали. Конечно, с первого дня старались запоминать фразы, но нужно больше времени, чтобы внедрить в команде свои идеи, объединить всех, включая болельщиков, вокруг одной цели. Сейчас перед нами такая же задача", - отметил Карседо.
"У меня было немало обязанностей в штабе Эмери. За много лет они менялись, но я всегда чувствовал себя важной частью команды Унаи. Мне повезло поиграть под руководством Арриго Сакки в мадридском "Атлетико". Я был молод, а Сакки был тогда словно идол. Его система защиты в "Милане", применение офсайдной ловушки - это что-то невероятное. И хотя я был еще молод, но научился многому", - заключил тренер.