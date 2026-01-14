Карседо заявил, что Эмери пожелал ему удачи в "Спартаке"

"У меня остались хорошие воспоминания (о первом периоде работы в "Спартаке"). Мы здорово начали сезон. Да, затем не все получилось, но это все равно был отличный и полезный опыт. Мы были молодым тренерским штабом. Сейчас опыта у нас намного больше, и на этот раз хотим сделать так, чтобы фанаты нами гордились. Адаптация давалась непросто. Мы не очень хорошо знали английский, по-русски тоже не понимали. Конечно, с первого дня старались запоминать фразы, но нужно больше времени, чтобы внедрить в команде свои идеи, объединить всех, включая болельщиков, вокруг одной цели. Сейчас перед нами такая же задача", - отметил Карседо.