https://ria.ru/20260114/futbol-2067705660.html
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T02:18:00+03:00
2026-01-14T02:18:00+03:00
2026-01-14T09:09:00+03:00
футбол
спорт
кубок англии
райан шерки
манчестер сити
борнмут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886440029_0:239:2048:1391_1920x0_80_0_0_a2ee518b86c1aade84a242d8a04a6b23.jpg
https://ria.ru/20260113/myu-2067690509.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886440029_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_f05e83980472d76c658b18e6fc3c5a7d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок англии, райан шерки, манчестер сити, борнмут
Футбол, Спорт, Кубок Англии, Райан Шерки, Манчестер Сити, Борнмут
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" обыграл "Ньюкасл" в первом полуфинальном матче Кубка Англии