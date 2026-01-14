Рейтинг@Mail.ru
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
Футбол
 
02:18 14.01.2026 (обновлено: 09:09 14.01.2026)
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" вышел в полуфинал Кубка английской лиги
"Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Манчестер Сити" переиграл "Ньюкасл" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги по футболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Ньюкасл-апон-Тайне, завершилась победой гостей со счетом 2:0. Отличились Антуан Семеньо (53-я минута) и Райан Шерки (90+9).
Семеньо отличился во втором матче подряд после перехода из "Борнмута".
Второй матч полуфинального противостояния пройдет 4 февраля в Манчестере.
