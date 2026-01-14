Рейтинг@Mail.ru
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
01:14 14.01.2026 (обновлено: 09:08 14.01.2026)
https://ria.ru/20260114/futbol-2067702393.html
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышел в следующую стадию турнира. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T01:14:00+03:00
2026-01-14T09:08:00+03:00
футбол
спорт
че адамс
торино
кубок италии
интер
марио эрмосо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755878501_0:0:2127:1196_1920x0_80_0_0_8e041c571c0e8ea5883f12f90c582fb5.jpg
https://ria.ru/20260113/futbol-2067487793.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755878501_0:0:1889:1417_1920x0_80_0_0_f4cd677f1230ec53407a71babf564171.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, че адамс, торино, кубок италии, интер, марио эрмосо
Футбол, Спорт, Че Адамс, Торино, Кубок Италии, Интер, Марио Эрмосо
"Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии

Футболисты "Торино" выбили "Рому" из розыгрыша Кубка Италии

© официальный твиттер ФК "Торино"Футболисты "Торино"
Футболисты Торино - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
© официальный твиттер ФК "Торино"
Футболисты "Торино". Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Торино" нанес поражение "Роме" в матче 1/8 финала Кубка Италии по футболу и вышел в следующую стадию турнира.
Кубок Италии
13 января 2026 • начало в 23:00
Завершен
Рома
2 : 3
Торино
46‎’‎ • Марио Эрмосо
(Леон Бэйли)
81‎’‎ •
(Уэсли)
35‎’‎ • Че Адамс
(Никола Влашич)
52‎’‎ • Че Адамс
(Никола Влашич)
90‎’‎ • Эмирхан Ильхан
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая прошла во вторник в Риме, завершилась победой гостей со счетом 3:2. В составе победителей дубль оформил Че Адамс (35-я и 52-я минуты), также отличился Эмирхан Ильхан (90). У римлян мячи забили Марио Эрмосо (46) и Антонио Арена (86).
В четвертьфинале "Торино" встретится с миланским "Интером".
Кенан Йылдыз - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Ювентус" забил пять безответных мячей в матче Серии А
Вчера, 01:09
 
ФутболСпортЧе АдамсТориноКубок ИталииИнтерМарио Эрмосо
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Автомобилист
    Трактор
    4
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Металлург Мг
    Сочи
    9
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Торпедо НН
    Локомотив
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Шанхайские Драконы
    СКА
    2
    5
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Спартак Москва
    3
    5
  • Футбол
    Завершен
    Наполи
    Парма
    0
    0
  • Футбол
    1-й тайм
    Кельн
    Бавария
    1
    1
  • Футбол
    1-й тайм
    Интер М
    Лечче
    0
    0
  • Футбол
    14.01 23:45
    Порту
    Бенфика
  • Футбол
    1-й тайм
    Альбасете
    Реал Мадрид
    0
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала