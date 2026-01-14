Рейтинг@Mail.ru
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Вердер"
Футбол
 
00:40 14.01.2026 (обновлено: 09:07 14.01.2026)
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Вердер"
Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Вердер"
Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу. РИА Новости Спорт, 14.01.2026
https://ria.ru/20251220/borussiya-2063452829.html
Бундеслига
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Дортмунде, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Нико Шлоттербек (11-я минута), Марсель Забитцер (76) и Серу Гирасси (83).
Бундеслига
13 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
Боруссия Д
3 : 0
Вердер
11‎’‎ • Нико Шлоттербек
(Юлиан Рюэрсон)
76‎’‎ • Марсель Забитцер
(Феликс Нмеча)
83‎’‎ • Серу Гирасси
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Боруссия" набрала 36 очков и идет на втором месте в турнирной таблице, "Вердер" с 17 баллами продлил серию без побед до шести матчей и идет 12-м.
Встреча 17-го тура между "Гамбургом" и леверкузенским "Байером" была перенесена. После резкого потепления на кровле стадиона "Фолькспаркштадион" под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции свода арены. Проведение игры было признано небезопасным для зрителей.

Результаты других матчей:

