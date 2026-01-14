Футболисты дортмундской "Боруссии" разгромили "Вердер"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Дортмундская "Боруссия" разгромила "Вердер" в матче 17-го тура чемпионата Германии по футболу.
Встреча, которая прошла во вторник в Дортмунде, закончилась победой хозяев со счетом 3:0. Голы забили Нико Шлоттербек (11-я минута), Марсель Забитцер (76) и Серу Гирасси (83).
13 января 2026 • начало в 22:30
Завершен
11’ • Нико Шлоттербек
76’ • Марсель Забитцер
83’ • Серу Гирасси
Встреча 17-го тура между "Гамбургом" и леверкузенским "Байером" была перенесена. После резкого потепления на кровле стадиона "Фолькспаркштадион" под слоем снега в отдельных местах скопилась талая вода. Это привело к значительным точечным нагрузкам на конструкции свода арены. Проведение игры было признано небезопасным для зрителей.
Результаты других матчей:
- "Штутгарт" - "Айнтрахт" - 3:2;
- "Майнц" - "Хайденхайм" - 2:1.
Дортмундская "Боруссия" выиграла последний матч перед рождественской паузой
20 декабря 2025, 00:30