14.01.2026
Футбол
 
17:05 14.01.2026
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком
Экс-нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Артем Дзюба является большим игроком, который был очень важен для "красно-белых" и национальной сборной
https://ria.ru/20260114/futbol-2067859996.html
Новости
артём дзюба, карлос карседо, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Артём Дзюба, Карлос Карседо, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком

Карседо назвал Дзюбу большим и важным для "Спартака" и сборной игроком

Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Экс-нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Артем Дзюба является большим игроком, который был очень важен для "красно-белых" и национальной сборной, заявил на пресс-конференции главный тренер "Спартака" испанец Хуан Карлос Карседо.
Дзюба начал взрослую карьеру в "Спартаке" и покинул команду в 2015 году. 37-летний лучший бомбардир в истории российского футбола выступает за тольяттинский "Акрон".
"Конечно, я знаю Артема. Это большой игрок, который был очень важен для "Спартака" и национальной сборной. В этом сезоне мы еще увидимся с ним", - сказал Карседо.
Хуан Карлос Карседо - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Карседо заявил, что не мог отказаться от предложения "Спартака"
ФутболАртём ДзюбаКарлос КарседоСпартак МоскваРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)
 
