https://ria.ru/20260114/dzyuba-2067868573.html
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком
Экс-нападающий московского футбольного клуба "Спартак" Артем Дзюба является большим игроком, который был очень важен для "красно-белых" и национальной сборной,... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
2026-01-14T17:05:00+03:00
2026-01-14T17:05:00+03:00
2026-01-14T17:05:00+03:00
футбол
артём дзюба
карлос карседо
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005854748_0:0:1080:608_1920x0_80_0_0_18f1d4d5f7049cba9ff3362db8555f91.jpg
https://ria.ru/20260114/futbol-2067859996.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/13/2005854748_0:0:1080:810_1920x0_80_0_0_2e52d04f6e44d4efa789babaa24706e6.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артём дзюба, карлос карседо, спартак москва, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Артём Дзюба, Карлос Карседо, Спартак Москва, Российская премьер-лига (РПЛ)
Новый тренер "Спартака" назвал Дзюбу большим для клуба и сборной игроком
Карседо назвал Дзюбу большим и важным для "Спартака" и сборной игроком