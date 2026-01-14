https://ria.ru/20260114/dyube-2067797610.html
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
Нападающий Пьеррик Дюбе покинул петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
Не игравший с начала декабря Дюбе покинул СКА