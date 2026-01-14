Рейтинг@Mail.ru
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
Хоккей
Хоккей
 
13:23 14.01.2026
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
Не игравший с начала декабря французский хоккеист покинул СКА
спорт, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл)
Хоккей, Спорт, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. Нападающий Пьеррик Дюбе покинул петербургский СКА, сообщается на сайте клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Контракт с 25-летним французом расторгнут по инициативе игрока, он продолжит карьеру в другой стране. В КХЛ права на игрока останутся у СКА.
Дюбе стал игроком СКА в ноябре в результате обмена с "Трактором". Суммарно за сезон в КХЛ он провел 28 матчей и набрал 16 очков (7 голов + 9 передач). Последний раз Дюбе играл за петербуржцев 7 декабря.
До перехода в челябинский клуб Дюбе два сезона выступал в составе фарм-клуба "Вашингтон Кэпиталз" "Херши Беарз" в Американской хоккейной лиге (АХЛ). В сезоне-2024/25 он сыграл 58 матчей и набрал 40 (19 голов + 21 передача) очков. Также в его активе три матча в составе "Вашингтона" в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в сезоне-2023/24.
Александр Волков - РИА Новости, 1920, 14.01.2026
Форвард "Авангарда" Волков выбыл до марта из-за травмы
12:52
 
ХоккейСпортСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026
 
