Баскетбол
 
09:37 14.01.2026
Дабл-даблы Джеймса и Дончича помогли "Лейкерс" обыграть "Атланту"
"Лос-Анджелес Лейкерс" дома обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
леброн джеймс, лука дончич, деандре эйтон, лос-анджелес лейкерс, атланта хокс
Дабл-даблы Джеймса и Дончича помогли "Лейкерс" обыграть "Атланту"

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Лейкерс" дома обыграл "Атланту Хокс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча прошла в Лос-Анджелесе и завершилась победой "Лейкерс" со счетом 141:116 (37:30, 44:30, 21:26, 39:30). Самым результативным в составе победителей стал Леброн Джеймс, на счету которого 31 очко и 10 передач. Также дабл-даблы оформили Лука Дончич (27 очков + 12 передач) и Деандре Эйтон (17 очков + 18 подборов). "Атланте" 26 очков принес Никил Александер-Уокер.
НБА
14 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
Лейкерс
141 : 116
Атланта
Календарь Турнирная таблица История встреч
"Лейкерс" с 24 победами и 14 поражениями занимают пятое место в турнирной таблице Западной конференции. "Атланта" с 20 победами и 22 поражениями располагается на девятой строчке на Востоке. В следующем матче "Лейкерс" примут "Шарлотт Хорнетс", "Атланта" в гостях сыграет с "Портленд Трэйл Блэйзерс". Обе встречи пройдут в ночь на 16 января по московскому времени.
В другом матче лидирующий на Западе "Оклахома-Сити Тандер" со счетом 119:98 (32:26, 23:26, 40:24, 24:22) впервые в сезоне обыграл "Сан-Антонио Спёрс". Предыдущие три встречи, включая полуфинальный матч Кубка НБА, завершились победами "Спёрс".
НБА
14 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Оклахома-Сити
119 : 98
Сан-Антонио
Календарь Турнирная таблица История встреч
Результаты других матчей:
"Майами Хит" - "Финикс Санз" - 127:121;
"Милуоки Бакс" - "Миннесота Тимбервулвз" - 106:139;
"Нью-Орлеан Пеликанс" - "Денвер Наггетс" - 116:122;
"Хьюстон Рокетс" - "Чикаго Буллз" - 119:113;
"Голден Стэйт Уорриорз" - "Портленд Трэйл Блэйзерс" - 119:97.
Леброн Джеймс, Лука Дончич, Деандре Эйтон, Лос-Анджелес Лейкерс, Атланта Хокс
 
