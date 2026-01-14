Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги Дмитрий Селюк в разговоре с РИА Новости назвал ангажированным мнение футбольного эксперта Игоря Корнеева о его клиенте.
"Рубин" 14 января объявил о назначении на пост главного тренера Франка Артиги. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2027 года. Ранее против назначения экс-наставника подмосковных "Химок" в клуб из Татарстана в эфире ТВ высказывался бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев.
«
"Рубин" сейчас - это тихая гавань, а ведь тратятся серьезные деньги. Поэтому, естественно, руководству республики хочется результатов, а не все время стоять в тихой гавани. Поэтому и пригласили Артигу, который, напомню для таких, как Игорь Корнеев, на всякий случай 10 лет был в "Барселоне", - сказал Селюк.
"Когда эксперты вроде Корнеева высказываются, то пусть он лучше скажет, что он не эксперт, а агент, который звонит тренерам и начинает предлагать "шлак", - добавил он.