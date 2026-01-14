Рейтинг@Mail.ru
Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Футбол
 
13:33 14.01.2026
Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным
Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным
спорт, игорь корнеев, дмитрий селюк, франк артига, рубин, российская премьер-лига (рпл)
Футбол, Спорт, Игорь Корнеев, Дмитрий Селюк, Франк Артига, Рубин, Российская премьер-лига (РПЛ)
Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным

Селюк назвал мнение Корнеева об Артиге ангажированным

Франк Артига
Франк Артига. Архивное фото
Франк Артига. Архивное фото
МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги Дмитрий Селюк в разговоре с РИА Новости назвал ангажированным мнение футбольного эксперта Игоря Корнеева о его клиенте.
"Рубин" 14 января объявил о назначении на пост главного тренера Франка Артиги. Контракт с испанским специалистом рассчитан до лета 2027 года. Ранее против назначения экс-наставника подмосковных "Химок" в клуб из Татарстана в эфире ТВ высказывался бывший игрок и тренер сборной России Игорь Корнеев.
«
"Рубин" сейчас - это тихая гавань, а ведь тратятся серьезные деньги. Поэтому, естественно, руководству республики хочется результатов, а не все время стоять в тихой гавани. Поэтому и пригласили Артигу, который, напомню для таких, как Игорь Корнеев, на всякий случай 10 лет был в "Барселоне", - сказал Селюк.
"Когда эксперты вроде Корнеева высказываются, то пусть он лучше скажет, что он не эксперт, а агент, который звонит тренерам и начинает предлагать "шлак", - добавил он.
Селюк рассказал, на что может претендовать "Рубин" с Артигой
12:59
 
Футбол
 
