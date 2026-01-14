Селюк назвал мнение Корнеева о новом тренере "Рубина" ангажированным

МОСКВА, 14 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Агент нового главного тренера казанского "Рубина" Франка Артиги Дмитрий Селюк в разговоре с РИА Новости назвал ангажированным мнение футбольного эксперта Игоря Корнеева о его клиенте.

"Когда эксперты вроде Корнеева высказываются, то пусть он лучше скажет, что он не эксперт, а агент, который звонит тренерам и начинает предлагать "шлак", - добавил он.