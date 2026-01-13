Рейтинг@Mail.ru
Тренера "Наполи" Конте дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
Футбол
 
23:56 13.01.2026 (обновлено: 00:10 14.01.2026)
Тренера "Наполи" Конте дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
Тренера "Наполи" Конте дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей - РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Тренера "Наполи" Конте дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей
Главный тренер итальянского клуба "Наполи" Антонио Конте дисквалифицирован на два матча за оскорбительные высказывания в адрес судей, сообщается на сайте Серии... РИА Новости Спорт, 14.01.2026
Новости
Тренера "Наполи" Конте дисквалифицировали на два матча за оскорбление судей

Тренер "Наполи" Конте дисквалифицирован на два матча за оскорбление судей

Антонио Конте. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Главный тренер итальянского клуба "Наполи" Антонио Конте дисквалифицирован на два матча за оскорбительные высказывания в адрес судей, сообщается на сайте Серии А.
Конте получил красную карточку на 71-й минуте матча 20‑го тура чемпионата Италии против миланского "Интера" (2:2) за оскорбления в адрес арбитров после того, как в ворота "Наполи" при счете 2:1 был назначен пенальти. После удаления 56-летний специалист демонстративно пнул мяч и выразил несогласие резервному арбитру. В туннеле, ведущем в раздевалку, Конте продолжил выкрикивать оскорбления в адрес судей.
Тренер неаполитанцев пропустит матчи чемпионата Италии с "Пармой" (14 января) и "Сассуоло" (17 января).
"Наполи" с 39 очками занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставая от "Интера" на четыре балла.
