Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Теннис
 
07:41 13.01.2026
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

Шнайдер обыграла Фернандес вышла во второй круг турнира в Аделаиде

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.
Встреча завершилась победой девятой сеяной турнира Шнайдер над занимающей 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Фернандес со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Adelaide International
13 января 2026 • начало в 03:35
Завершен
Диана Шнайдер
2 : 07:56:3
Лейла Фернандес
Календарь Турнирная таблица История встреч
В следующем раунде Шнайдер сыграет с победительницей в паре Катержина Синякова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина).
В другом матче первого круга седьмая сеяная россиянка Людмила Самсонова уступила чешке Маркете Вондроушовой со счетом 1:6, 6:4, 2:6.
Российская теннисистка Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Александрова потерпела поражение на старте турнира в Аделаиде
12 января, 10:58
 
