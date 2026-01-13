Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого превышает 1,2 миллиона долларов.

Встреча завершилась победой девятой сеяной турнира Шнайдер над занимающей 22-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) Фернандес со счетом 7:5, 6:3. Теннисистки провели на корте 1 час 37 минут.

В следующем раунде Шнайдер сыграет с победительницей в паре Катержина Синякова (Чехия) - Даяна Ястремская (Украина).