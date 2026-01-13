https://ria.ru/20260113/tennis-2067511073.html
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Диана Шнайдер обыграла канадку Лейлу Фернандес в первом круге турнира категории WTA 500 в Аделаиде (Австралия), призовой фонд которого... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Шнайдер вышла во второй круг турнира в Аделаиде
