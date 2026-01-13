Врач "Спартака" рассказал, кто из игроков присоединится к команде позднее

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Андрей Михайлов. Врач московского "Спартака" Кирилл Козлов сообщил журналистам, что участвовавшие в Кубке Африки футболисты Тео Бонгонда и Кристофер Ву, а также восстанавливающийся от травмы колена сербский защитник Срджан Бабич присоединятся к команде на сборах позже.
"Спартак" проведет три этапа сборов в ОАЭ - с 15 по 21 января, с 27 января по 7 февраля и с 12 по 28 февраля.
«
"Ряд игроков участвовали в Кубке Африки, Тео Бонгонда и Кристофер Ву присоединятся к команде позже. Срджан Бабич в первых числах сбора присоединится к команде", - заявил Козлов.
Врач также высказался о готовности Ильи Самошникова, который не выходил на поле в ноябре-декабре. "Физическое состояние у Самошникова хорошее. Хронических проблем нет. У него был период адаптации, была болезнь", - отметил он.
Лучшими в команде по физическим кондициям врач "красно-белых" назвал Антона Заболотного и Романа Зобнина. "Антон Заболотный - один из эталонов российского футбола. Этот человек больше всех проводит времени в тренажерном зале. Молодому пополнению есть с кого брать пример", - заключил Козлов.