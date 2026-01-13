https://ria.ru/20260113/smi-2067657787.html
"Динамо" сделало предложение "Ботафого" по трансферу Рикардо, пишут СМИ
Московское "Динамо" сделало предложение бразильскому футбольному клубу "Ботафого" по переходу защитника Давида Рикардо, сообщает журналист Вене Касагранде в... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
