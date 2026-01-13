Рейтинг@Mail.ru
"Динамо" сделало предложение "Ботафого" по трансферу Рикардо, пишут СМИ - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
18:09 13.01.2026
"Динамо" сделало предложение "Ботафого" по трансферу Рикардо, пишут СМИ
"Динамо" сделало предложение "Ботафого" по трансферу Рикардо, пишут СМИ
спорт, ботафого, динамо москва, торино, российская премьер-лига (рпл), трансферы в рпл
Футбол, Спорт, Ботафого, Динамо Москва, Торино, Российская премьер-лига (РПЛ), Трансферы в РПЛ
"Динамо" сделало предложение "Ботафого" по трансферу Рикардо, пишут СМИ

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФутболисты московского "Динамо"
Футболисты московского "Динамо". Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Московское "Динамо" сделало предложение бразильскому футбольному клубу "Ботафого" по переходу защитника Давида Рикардо, сообщает журналист Вене Касагранде в соцсети Х.
По информации источника, "бело-голубые" предложили за 90% прав на 23-летнего бразильца шесть миллионов евро и еще один миллион в качестве бонусов. Ранее "Ботафого" отклонил два предложения об аренде со стороны итальянского "Торино".
Рикардо также выступал за бразильские "Флуминенсе" и "Сеару". В 2025 году он провел за "Ботафого" 29 матчей и забил один мяч.
"Динамо" с 21 очком ушло на зимний перерыв на 10-м месте в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). В первом туре после паузы столичный клуб 1 марта примет самарские "Крылья Советов".
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 27.12.2025
"Ботафого" начал переговоры о трансфере защитника "Динамо", пишут СМИ
27 декабря 2025, 08:33
 
ФутболСпортБотафогоДинамо МоскваТориноРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Трансферы в РПЛ
 
