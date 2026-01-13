Рейтинг@Mail.ru
Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
10:53 13.01.2026 (обновлено: 10:54 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/panarin-2067539797.html
Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина
Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" может присутствовать в списке главных претендентов на российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс"... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T10:53:00+03:00
2026-01-13T10:54:00+03:00
хоккей
артемий панарин
анже копитар
кирилл капризов
вашингтон кэпиталз
нью-йорк рейнджерс
национальная хоккейная лига (нхл)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977931816_0:53:1638:975_1920x0_80_0_0_68adcf08852fecbbca9d8c58c31aa54f.jpg
https://ria.ru/20260112/khokkey-2067300906.html
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067499854.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0e/1977931816_0:62:1638:1292_1920x0_80_0_0_607bad6c7f617c987ca8e123a628eef2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
артемий панарин, анже копитар, кирилл капризов, вашингтон кэпиталз, нью-йорк рейнджерс, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Артемий Панарин, Анже Копитар, Кирилл Капризов, Вашингтон Кэпиталз, Нью-Йорк Рейнджерс, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина

Инсайдер НХЛ Фридман считает, что Панарин может стать игроком "Вашингтона"

© Фото : x.com/NYRangersХоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : x.com/NYRangers
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" может присутствовать в списке главных претендентов на российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.
Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год. Фридман напомнил, что хоккеист отказался идти на финансовые уступки при обсуждении нового соглашения, при формировании которого руководство клуба ориентировалось на пример капитана "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитара, продлившего контракт на два года с уменьшением зарплаты с 10 до 7 млн долларов. Уточняется, что в соглашении Панарина есть пункт о полном запрете на обмен, активация которого зависит от решения игрока и его представителей. Обменный дедлайн в НХЛ намечен на 6 марта.
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
Овечкин установил уникальный рекорд! Русского героя не остановить!
12 января, 06:15
«
"Если "Рейнджерс" не готовы продлевать контракт с Панариным на условиях, которые он хочет, то единственный разумный шаг - аккуратно обсудить ситуацию с ним и его представителями и предложить совместно найти решение. В интересах самого Панарина оказаться в команде, где он сможет успешно играть. Это никак не снизит его ценность. Если клуб фактически готов отказаться от борьбы в этом сезоне, а я не уверен, что это решение уже принято, то рано или поздно им придется напрямую спросить у него и его агента: есть ли команды, с которыми можно вести переговоры, и есть ли варианты, куда он был бы согласен перейти", - сказал Фридман.
"В таких ситуациях в первую очередь вспоминают "Флориду Пантерз" и "Вашингтон". Вообще стоит учитывать города и клубы, которые могут быть привлекательны, особенно для российских хоккеистов. С начала сезона также обсуждается вариант с "Миннесотой Уайлд" - там играет Кирилл Капризов. К тому же у них один и тот же агент (Пол Теофанос - ред.). Еще один клуб, который вызывает у меня интерес в этом контексте, - "Колорадо Эвеланш", - добавил инсайдер.
Фридман отметил, что ранее "Колорадо" уже предпринимал попытку подписать Панарина, предложив россиянину четырехлетний контракт с зарплатой 13 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 920 очков (318 голов + 602 передачи) в 798 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 46 игр, в которых совершил 50 результативных действий (16 голов + 34 передачи). Во вторник в домашнем матче против "Сиэтл Кракен" (4:2) Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 600 очков (202+398), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в стане клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю
Вчера, 04:40
 
ХоккейАртемий ПанаринАнже КопитарКирилл КапризовВашингтон КэпиталзНью-Йорк РейнджерсНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала