Инсайдер НХЛ рассказал о возможном переходе Панарина в клуб Овечкина

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" может присутствовать в списке главных претендентов на российского нападающего "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемия Панарина, сообщил инсайдер Эллиотт Фридман в эфире Sportsnet.
Контракт Панарина с "Рейнджерс", за который он выступает с 2019 года, действует до конца июня 2026-го. По нему россиянин зарабатывает около 11,6 млн долларов в год. Фридман напомнил, что хоккеист отказался идти на финансовые уступки при обсуждении нового соглашения, при формировании которого руководство клуба ориентировалось на пример капитана "Лос-Анджелес Кингз" Анже Копитара, продлившего контракт на два года с уменьшением зарплаты с 10 до 7 млн долларов. Уточняется, что в соглашении Панарина есть пункт о полном запрете на обмен, активация которого зависит от решения игрока и его представителей. Обменный дедлайн в НХЛ намечен на 6 марта.
«
"Если "Рейнджерс" не готовы продлевать контракт с Панариным на условиях, которые он хочет, то единственный разумный шаг - аккуратно обсудить ситуацию с ним и его представителями и предложить совместно найти решение. В интересах самого Панарина оказаться в команде, где он сможет успешно играть. Это никак не снизит его ценность. Если клуб фактически готов отказаться от борьбы в этом сезоне, а я не уверен, что это решение уже принято, то рано или поздно им придется напрямую спросить у него и его агента: есть ли команды, с которыми можно вести переговоры, и есть ли варианты, куда он был бы согласен перейти", - сказал Фридман.
"В таких ситуациях в первую очередь вспоминают "Флориду Пантерз" и "Вашингтон". Вообще стоит учитывать города и клубы, которые могут быть привлекательны, особенно для российских хоккеистов. С начала сезона также обсуждается вариант с "Миннесотой Уайлд" - там играет Кирилл Капризов. К тому же у них один и тот же агент (Пол Теофанос - ред.). Еще один клуб, который вызывает у меня интерес в этом контексте, - "Колорадо Эвеланш", - добавил инсайдер.
Фридман отметил, что ранее "Колорадо" уже предпринимал попытку подписать Панарина, предложив россиянину четырехлетний контракт с зарплатой 13 млн долларов в год.
Панарину 34 года. До перехода в "Рейнджерс" он выступал в НХЛ за "Коламбус Блю Джекетс" и "Чикаго Блэкхокс". Всего на его счету 920 очков (318 голов + 602 передачи) в 798 матчах регулярного чемпионата. В текущем сезоне нападающий провел 46 игр, в которых совершил 50 результативных действий (16 голов + 34 передачи). Во вторник в домашнем матче против "Сиэтл Кракен" (4:2) Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 600 очков (202+398), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в стане клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей.