Рейтинг@Mail.ru
"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Фигурное катание/коньки - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Фигурное катание
 
14:00 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/kolyada-2067585174.html
"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни
"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни
Михаил Коляда не выступает на соревнованиях с 2023 года, но остается на виду – консультирует чемпиона России Влада Дикиджи, улаживает прошлые перепалки с... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T14:00:00+03:00
2026-01-13T14:00:00+03:00
фигурное катание
максим траньков
михаил коляда
егор рухин
авторы риа новости спорт
интервью риа спорт
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883690367_0:220:2048:1372_1920x0_80_0_0_f592a4c9c6726b22eec2448e8c450a94.jpg
https://ria.ru/20260102/samsonov-2065717361.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Анастасия Панина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1e/1786277159_0:195:674:869_100x100_80_0_0_a11a67998947d40ab756ab7173b0b817.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/0c/1883690367_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_32c2b11446c35c60eb452e50b1d1805b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
максим траньков, михаил коляда, егор рухин, авторы риа новости спорт, интервью риа спорт
Фигурное катание, Максим Траньков, Михаил Коляда, Егор Рухин, Авторы РИА Новости Спорт, Интервью РИА Спорт

"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни

© Фото : Телеграм-канал Михаила КолядыМихаил Коляда
Михаил Коляда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Телеграм-канал Михаила Коляды
Читать в
MaxДзен
Анастасия Панина
Анастасия Панина
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Михаил Коляда не выступает на соревнованиях с 2023 года, но остается на виду – консультирует чемпиона России Влада Дикиджи, улаживает прошлые перепалки с Максимом Траньковым. РИА Новости Спорт поговорило с когда-то самым молчаливым фигуристом страны о его новой жизни и даже о возвращении в спорт.

"Думаю, все, уволят, больше в эфир не пустят"

– Вам уже пришлось делать со спортсменами то, что с вами раньше делали журналисты – встречать чуть живых у льда и сразу задавать вопросы. Как ощущения?
– Это невероятно сложно. Теперь я могу понять всех. Спортсменов – они с языком на плече выходят, не то что на вопросы отвечать не могут, мыслей своих не слышат. Журналистов – они работают. Но я не могу назвать себя журналистом. Я комментатор, спортсмен, тренер, но не журналист. Пока. Не знаю, куда меня дальше заведет моя жизненная дорога.
– Вам сложно говорить критические вещи про спортсменов?
– Говорить не сложно, сложно тактично сформулировать. Можно жестко рубануть, и человеку будет обидно. Я выбираю трудный путь. Не "ты дурак, ты упал", а постараться понять, докопаться до сути, поддержать. Мне нравится искать причину, что конкретно помешало спортсмену сделать элемент и выступить лучше. Критики и так хватает, а помощи, поддержки и реально полезных рекомендаций – нет. Мне этого точно не хватало в свое время.
– А сами критику как воспринимаете?
– Я тот еще самоед. Если в интернете вижу какие-то поползновения в мою сторону, думаю: ну все, меня больше в эфир не пустят, уволят.
– Наверное, пока больше всего замечаний именно от болельщиков было после вашего разбора неудачного проката произвольной программы Егора Рухина, которую, кажется, вы и ставили.
– Я по нему тогда правда довольно жестко прошелся, почувствовал порыв и не смог его сдержать. После эфира связался с Егором, он объяснил мне, в чем была причина такого проката. Я попросил его на будущее напрямую мне писать, если есть какие-то проблемы в подготовке. Он говорит: да, без проблем, все было по делу.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкФигурное катание. V этап Кубка России. Мужчины. Произвольная программа
Фигурное катание. V этап Кубка России. Мужчины. Произвольная программа - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Фигурное катание. V этап Кубка России. Мужчины. Произвольная программа
– Многие начинающие работать у микрофона и в кадре люди болезненно воспринимают свой голос в записи. Вам нравится себя переслушивать?
– И да, и нет. Я как спортсмен и перфекционист всегда требую от себя максимального качества сделанной работы. Мне не нравится себя слушать, когда проскакивают слова-паразиты. К своему голосу я привык, отвращения к нему нет. А слушать эфиры полезно.
– Вы пробуете переосмыслить собственный опыт, когда смотрите и анализируете выступления других фигуристов?
– Я не переношу их опыт на себя – мы разные люди. Я, скорее, просто по-человечески всегда ставлю себя на их место. Катаю мысленно программу с каждым из спортсменов. Видно бывает, как им во второй части не хватает сил. Насколько трудно двигаться, тяжело дышать и так далее.
– Когда вы катались, многие думали, что у вас сложные отношения с некоторыми комментаторами из-за их резких высказываний в ваш адрес. Действительно было такое напряжение?
– В позапрошлом году мы комментировали этап в Москве из "Мегаспорта" с Сашей Гришиным и Максом Траньковым. Когда нас показали в эфире, Макс взял мою руку и дал сам себе подзатыльник. Якобы это была ответка за то, что он когда-то сказал "Коляде надо дать леща". Помню, мы с Сашей еще переглянулись и улыбнулись, потому что в нашем понимании "лещ" – это жесткая такая пощечина, а не подзатыльник. Но Максим таким образом поставил точку в наших разногласиях. Сейчас у нас все в порядке.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЕвгения Медведева, Максим Траньков и Михаил Коляда
Евгения Медведева, Максим Траньков и Михаил Коляда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Евгения Медведева, Максим Траньков и Михаил Коляда

"Я перегорю от рутины"

– Уже освоились в комментировании?
– В этом году стало легче, потому что я расслабился в хорошем смысле. Слова стали подбираться сами собой. Плюс я работал над этим.
– Но комок в горле есть, когда включаете микрофон?
– Конечно, каждый раз. Начинать всегда сложно, потом подотпускает. Но ровно до того момента, пока не выходят ребята, с которыми я работаю как тренер-консультант. Тогда сердце колотится, адреналин подскакивает. Бывает сложно сказать даже слова поддержки, не то что проводить аналитический разбор.
– Тот же Траньков старается не комментировать своих учеников и их соперников.
– Могу его понять. Единственное, в чем проще комментировать "своих" (Михаил работает с Владом Дикиджи, Егором Рухиным – прим. РИА Новости) – я хорошо их знаю, могу рассказать какие-то секреты подготовки, интересные широкой публике.
– С чего началась работа с Владом Дикиджи?
– Мы начали работать в феврале прошлого года. Мне позвонил Олег Станиславович (Татауров) и сказал как есть: что он бы хотел, чтобы я поработал с Владом. Стараемся встречаться один-два раза в неделю, летом был большой перерыв, потому что Влад уехал на сборы, а я занимался другими вещами. Сейчас подстраиваем графики.
© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкВладислав Дикиджи
Владислав Дикиджи - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Владислав Дикиджи
– Как вам с ним работается?
– Очень комфортно. Влад очень исполнительный, думающий парень, который задает много вопросов и пытается дойти до сути.
– От Татаурова была какая-то установка, что именно нужно улучшить?
– У нас комплексный подход – скольжение, вращения, презентация. На первый взгляд, мелкие моменты, которые на дистанции существенно меняют общую картину.
– Видно, что Влад сильно прибавил во второй оценке по сравнению с прошлым сезоном.
– Ну… чуть-чуть прибавил (смеется).
– Все правильно, взгляд тренера должен быть суровее взгляда болельщика и журналиста.
– Главное, что наши с ним взгляды не враждуют. И это очень ценно – не нужно тратить время и силы на доказательство значимости тех или иных упражнений.
– Вы производите впечатление человека, которому вряд ли будет интересно монотонно тренировать одну и ту же группу на одном и том же катке 365 дней в году. Творческий ритм и разнообразие работы комментатором, постановщиком и вдохновителем-консультантом вам явно ближе.
– Глубокая тренерская работа мне тоже очень нравится. Прелесть нашего вида спорта в том, что у тебя не бывает двух одинаковых дней. Постоянно нужно отвечать на вызовы. Сегодня проснулся в Санкт-Петербурге, прыгнул в самолет, завтра Красноярск, потом Магнитогорск. Кому-то это тяжело. Но я с детства привык к такому ритму жизни. От рутины я перегорю, а в фигурном катании монотонности нет. А если ты засиделся на месте и не чувствуешь прогресса, наверное, надо менять вид деятельности.
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкГала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
Гала-шоу И. Авербуха Ледниковый период. Снова вместе - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Гала-шоу И. Авербуха "Ледниковый период. Снова вместе"
– Вспоминается ваша дискуссия с Алексеем Ягудиным: он говорил, что новая система судейства убивает разнообразие в фигурном катании, а вы оппонировали, что рамки наоборот стимулируют быть интереснее и разнообразнее. Да у вас, Михаил, талант видеть творчество в том, что другие назвали бы рутиной!
– Я в этом убежден. Прочитал тут статью одного фотографа, где была интересная мысль: не нужно покупать тридцать камер, двадцать объективов и десять штативов, чтобы стать крутым фотографом. Нужно одну камеру, один объектив и один штатив. Когда появляются условные рамки, ты можешь широко творить в этих рамках.
Вот говорят: нужно выбрать музыку на следующий сезон для произвольной программы. Это же невероятно тяжело, не знаешь, куда смотреть. А если говорят: нужно веселое, нужно лирическое, – тебе понятен вектор работ.
Если у человека слишком большой выбор, он может даже не начать действовать, потому что побоится.
– Когда мы в прошлый раз делали большое интервью на фоне вашей паузы в карьере, показалось, что вы смертельно устали от фигурного катания. А сейчас кажется, что вы снова в него влюбились. Есть такое?
– Возможно, это потому, что теперь я смотрю на фигурное катание из-за борта. Как тренер, комментатор, иногда сам выхожу на лед и могу что-то показать. И такая позиция мне очень по душе. Как спортсмен на тот момент я действительно сильно устал.
© Фото : Социальные сети Михаила КолядыМихаил Коляда и Дарья Коляда
Михаил Коляда и Дарья Коляда - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Социальные сети Михаила Коляды
Михаил Коляда и Дарья Коляда
– Бывают мысли вернуться в спорт?
– Мысли бывают… Я прекрасно понимаю, что уровень невероятно вырос. Я, может быть, не достиг своего потолка как спортсмен. Да ладно, я действительно не достиг своего потолка. Но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент я не вижу.
У меня все в жизни хорошо, я счастливый человек. Единственное, что мир безумно ускорился, иногда не можешь вспомнить, что делал в этот день две недели назад. Но я нашел способ поймать мгновение – я фотографирую.
– У вас вроде профессиональный подход к этому делу – оборудование, книги.
– Я начал с телефона, потом купил себе пленочный "Зенит" и фоткал на него. Потом понял, что пленочные фотографии – очень дорогое удовольствие, так что купил просто цифровую камеру.
Портреты пока не снимаю, только если кота. Стрит-фото нравится, игра света, необычные композиции. Я один из тех людей, кто реально пересматривает фотографии в ленте. Вот сейчас проверил – у меня 8571 штука. Еще снимаю и монтирую маленькие ролики для семейного архива. Все это помогает мне замедлить движение мира хотя бы в рамках отдельно взятой моей семьи.
Даниил Самсонов - РИА Новости, 1920, 02.01.2026
"Рыдал в подушку": Самсонов — об уходе от Тутберидзе, болезни и обидах
2 января, 12:00
 
Фигурное катаниеМаксим ТраньковМихаил КолядаЕгор РухинАвторы РИА Новости СпортИнтервью РИА Спорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала