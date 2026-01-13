"Траньков получил ответку за "лещ": Михаил Коляда — о травле и новой жизни

Михаил Коляда не выступает на соревнованиях с 2023 года, но остается на виду – консультирует чемпиона России Влада Дикиджи, улаживает прошлые перепалки с Максимом Траньковым. РИА Новости Спорт поговорило с когда-то самым молчаливым фигуристом страны о его новой жизни и даже о возвращении в спорт.

"Думаю, все, уволят, больше в эфир не пустят"

– Вам уже пришлось делать со спортсменами то, что с вами раньше делали журналисты – встречать чуть живых у льда и сразу задавать вопросы. Как ощущения?

– Это невероятно сложно. Теперь я могу понять всех. Спортсменов – они с языком на плече выходят, не то что на вопросы отвечать не могут, мыслей своих не слышат. Журналистов – они работают. Но я не могу назвать себя журналистом. Я комментатор, спортсмен, тренер, но не журналист. Пока. Не знаю, куда меня дальше заведет моя жизненная дорога.

– Вам сложно говорить критические вещи про спортсменов?

– Говорить не сложно, сложно тактично сформулировать. Можно жестко рубануть, и человеку будет обидно. Я выбираю трудный путь. Не "ты дурак, ты упал", а постараться понять, докопаться до сути, поддержать. Мне нравится искать причину, что конкретно помешало спортсмену сделать элемент и выступить лучше. Критики и так хватает, а помощи, поддержки и реально полезных рекомендаций – нет. Мне этого точно не хватало в свое время.

– А сами критику как воспринимаете?

– Я тот еще самоед. Если в интернете вижу какие-то поползновения в мою сторону, думаю: ну все, меня больше в эфир не пустят, уволят.

– Наверное, пока больше всего замечаний именно от болельщиков было после вашего разбора неудачного проката произвольной программы Егора Рухина, которую, кажется, вы и ставили.

– Я по нему тогда правда довольно жестко прошелся, почувствовал порыв и не смог его сдержать. После эфира связался с Егором, он объяснил мне, в чем была причина такого проката. Я попросил его на будущее напрямую мне писать, если есть какие-то проблемы в подготовке. Он говорит: да, без проблем, все было по делу.

– Многие начинающие работать у микрофона и в кадре люди болезненно воспринимают свой голос в записи. Вам нравится себя переслушивать?

– И да, и нет. Я как спортсмен и перфекционист всегда требую от себя максимального качества сделанной работы. Мне не нравится себя слушать, когда проскакивают слова-паразиты. К своему голосу я привык, отвращения к нему нет. А слушать эфиры полезно.

– Вы пробуете переосмыслить собственный опыт, когда смотрите и анализируете выступления других фигуристов?

– Я не переношу их опыт на себя – мы разные люди. Я, скорее, просто по-человечески всегда ставлю себя на их место. Катаю мысленно программу с каждым из спортсменов. Видно бывает, как им во второй части не хватает сил. Насколько трудно двигаться, тяжело дышать и так далее.

– Когда вы катались, многие думали, что у вас сложные отношения с некоторыми комментаторами из-за их резких высказываний в ваш адрес. Действительно было такое напряжение?

– В позапрошлом году мы комментировали этап в Москве из "Мегаспорта" с Сашей Гришиным и Максом Траньковым. Когда нас показали в эфире, Макс взял мою руку и дал сам себе подзатыльник. Якобы это была ответка за то, что он когда-то сказал "Коляде надо дать леща". Помню, мы с Сашей еще переглянулись и улыбнулись, потому что в нашем понимании "лещ" – это жесткая такая пощечина, а не подзатыльник. Но Максим таким образом поставил точку в наших разногласиях. Сейчас у нас все в порядке.

"Я перегорю от рутины"

– Уже освоились в комментировании?

– В этом году стало легче, потому что я расслабился в хорошем смысле. Слова стали подбираться сами собой. Плюс я работал над этим.

– Но комок в горле есть, когда включаете микрофон?

– Конечно, каждый раз. Начинать всегда сложно, потом подотпускает. Но ровно до того момента, пока не выходят ребята, с которыми я работаю как тренер-консультант. Тогда сердце колотится, адреналин подскакивает. Бывает сложно сказать даже слова поддержки, не то что проводить аналитический разбор.

– Тот же Траньков старается не комментировать своих учеников и их соперников.

– Могу его понять. Единственное, в чем проще комментировать "своих" (Михаил работает с Владом Дикиджи, Егором Рухиным – прим. РИА Новости) – я хорошо их знаю, могу рассказать какие-то секреты подготовки, интересные широкой публике.

– С чего началась работа с Владом Дикиджи?

– Мы начали работать в феврале прошлого года. Мне позвонил Олег Станиславович (Татауров) и сказал как есть: что он бы хотел, чтобы я поработал с Владом. Стараемся встречаться один-два раза в неделю, летом был большой перерыв, потому что Влад уехал на сборы, а я занимался другими вещами. Сейчас подстраиваем графики.

– Как вам с ним работается?

– Очень комфортно. Влад очень исполнительный, думающий парень, который задает много вопросов и пытается дойти до сути.

– От Татаурова была какая-то установка, что именно нужно улучшить?

– У нас комплексный подход – скольжение, вращения, презентация. На первый взгляд, мелкие моменты, которые на дистанции существенно меняют общую картину.

– Видно, что Влад сильно прибавил во второй оценке по сравнению с прошлым сезоном.

– Ну… чуть-чуть прибавил (смеется).

– Все правильно, взгляд тренера должен быть суровее взгляда болельщика и журналиста.

– Главное, что наши с ним взгляды не враждуют. И это очень ценно – не нужно тратить время и силы на доказательство значимости тех или иных упражнений.

– Вы производите впечатление человека, которому вряд ли будет интересно монотонно тренировать одну и ту же группу на одном и том же катке 365 дней в году. Творческий ритм и разнообразие работы комментатором, постановщиком и вдохновителем-консультантом вам явно ближе.

– Глубокая тренерская работа мне тоже очень нравится. Прелесть нашего вида спорта в том, что у тебя не бывает двух одинаковых дней. Постоянно нужно отвечать на вызовы. Сегодня проснулся в Санкт-Петербурге, прыгнул в самолет, завтра Красноярск, потом Магнитогорск. Кому-то это тяжело. Но я с детства привык к такому ритму жизни. От рутины я перегорю, а в фигурном катании монотонности нет. А если ты засиделся на месте и не чувствуешь прогресса, наверное, надо менять вид деятельности.

– Вспоминается ваша дискуссия с Алексеем Ягудиным: он говорил, что новая система судейства убивает разнообразие в фигурном катании, а вы оппонировали, что рамки наоборот стимулируют быть интереснее и разнообразнее. Да у вас, Михаил, талант видеть творчество в том, что другие назвали бы рутиной!

– Я в этом убежден. Прочитал тут статью одного фотографа, где была интересная мысль: не нужно покупать тридцать камер, двадцать объективов и десять штативов, чтобы стать крутым фотографом. Нужно одну камеру, один объектив и один штатив. Когда появляются условные рамки, ты можешь широко творить в этих рамках.

Вот говорят: нужно выбрать музыку на следующий сезон для произвольной программы. Это же невероятно тяжело, не знаешь, куда смотреть. А если говорят: нужно веселое, нужно лирическое, – тебе понятен вектор работ.

Если у человека слишком большой выбор, он может даже не начать действовать, потому что побоится.

– Когда мы в прошлый раз делали большое интервью на фоне вашей паузы в карьере, показалось, что вы смертельно устали от фигурного катания. А сейчас кажется, что вы снова в него влюбились. Есть такое?

– Возможно, это потому, что теперь я смотрю на фигурное катание из-за борта. Как тренер, комментатор, иногда сам выхожу на лед и могу что-то показать. И такая позиция мне очень по душе. Как спортсмен на тот момент я действительно сильно устал.

© Фото : Социальные сети Михаила Коляды Михаил Коляда и Дарья Коляда © Фото : Социальные сети Михаила Коляды Михаил Коляда и Дарья Коляда

– Бывают мысли вернуться в спорт?

– Мысли бывают… Я прекрасно понимаю, что уровень невероятно вырос. Я, может быть, не достиг своего потолка как спортсмен. Да ладно, я действительно не достиг своего потолка. Но возможностей это показать и включиться в гонку на данный момент я не вижу.

У меня все в жизни хорошо, я счастливый человек. Единственное, что мир безумно ускорился, иногда не можешь вспомнить, что делал в этот день две недели назад. Но я нашел способ поймать мгновение – я фотографирую.

– У вас вроде профессиональный подход к этому делу – оборудование, книги.

– Я начал с телефона, потом купил себе пленочный "Зенит" и фоткал на него. Потом понял, что пленочные фотографии – очень дорогое удовольствие, так что купил просто цифровую камеру.