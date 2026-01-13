Рейтинг@Mail.ru
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
06:47 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067507905.html
"Миннесота" проиграла "Нью-Джерси", Капризов очков не набрал
"Миннесота" проиграла "Нью-Джерси", Капризов очков не набрал
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T06:47:00+03:00
2026-01-13T06:47:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
нью-джерси девилз
миннесота уайлд
кирилл капризов
владимир тарасенко
яков тренин
данила юров
национальная хоккейная лига (нхл), нью-джерси девилз, миннесота уайлд, кирилл капризов, владимир тарасенко, яков тренин, данила юров, арсений грицюк, евгений дадонов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Джерси Девилз, Миннесота Уайлд, Кирилл Капризов, Владимир Тарасенко, Яков Тренин, Данила Юров, Арсений Грицюк, Евгений Дадонов
© Фото : Пресс-служба "Уайлд"Хоккеист "Миннесоты Уайлд" Кирилл Капризов
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Уайлд"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Миннесота
2 : 5
Нью-Джерси
33:41 • Райан Хартман
(Брок Фабер, Маркус Йоханссон)
59:41 • Маркус Фолиньо
(Юнас Бродин, Винни Хиностроза)
10:07 • Доусон Мерсер
(Нико Хишир)
39:52 • Ондржей Палат
(Нико Хишир, Дуги Хэмилтон)
47:28 • Йеспер Братт
(Дуги Хэмилтон, Джек Хьюз)
47:49 • Йеспер Братт
(Дуги Хэмилтон, Бренден Диллон)
49:39 • Ондржей Палат
(Доусон Мерсер)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе "Нью-Джерси" по дублю оформили Ондржей Палат (40-я и 50-я минуты) и Йеспер Братт (48, 48), еще одну шайбу забросил Доусон Мерсер (11). У хозяев площадки отличились Райан Хартман (34) и Маркус Фолиньо (60).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и очков не набрал. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко дважды бросил в створ. Нападающий "дикарей" Яков Тренин провел четыре силовых приема. Форвард "Миннесоты" Данила Юров результативными действиями не отметился.
Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов заблокировал один бросок и отметился одним хитом.
"Нью-Джерси" благодаря победе прервал четырехматчевую серию поражений. "Миннесота" потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ.
Хоккеист Монреаль Канадиенс Иван Демидов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
