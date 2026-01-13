https://ria.ru/20260113/khokkey-2067507905.html
"Миннесота" проиграла "Нью-Джерси", Капризов очков не набрал
"Миннесота" проиграла "Нью-Джерси", Капризов очков не набрал
Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Миннесоты Уайлд" проиграли "Нью-Джерси Девилз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Сент-Поле, завершилась победой гостей со счетом 5:2 (1:0, 1:1, 3:1). В составе "Нью-Джерси" по дублю оформили Ондржей Палат (40-я и 50-я минуты) и Йеспер Братт (48, 48), еще одну шайбу забросил Доусон Мерсер (11). У хозяев площадки отличились Райан Хартман (34) и Маркус Фолиньо (60).
Российский нападающий "Миннесоты" Кирилл Капризов нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема и очков не набрал. Форвард "Уайлд" Владимир Тарасенко дважды бросил в створ. Нападающий "дикарей" Яков Тренин провел четыре силовых приема. Форвард "Миннесоты" Данила Юров результативными действиями не отметился.
Нападающий "Нью-Джерси" Арсений Грицюк нанес один бросок в створ ворот и применил один силовой прием. Форвард "Девилз" Евгений Дадонов заблокировал один бросок и отметился одним хитом.
"Нью-Джерси" благодаря победе прервал четырехматчевую серию поражений. "Миннесота" потерпела четвертое поражение в последних пяти матчах чемпионата НХЛ.