"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова

Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0). В составе "Детройта" шайбы в основное время матча забросили Джеймс ван Римсдайк (2-я минута), Алекс Дебринкэт (22) и Альберт Юханссон (25). Автором победного гола в овертайме стал Эндрю Копп (64). У гостей отличились Джексон Блейк (45), Сет Джарвис (48) и Шейн Гостисбер (57).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отметился голевой передачей.
Перед матчем в Детройте состоялась торжественная церемония в честь трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Ред Уингз" и члена Зала хоккейной славы Сергея Федорова. "Детройт" вывел из обращения 91-й номер россиянина и навсегда закрепил его за ним, а также поднял под своды хоккейной арены именной стяг Федорова. Участие в церемонии приняли супруга Сергея Федорова Карина, их дети Александра и Виктор, а также бывший одноклубник Федорова Владимир Константинов, который после автомобильной аварии, случившейся в 1997 году, остается прикованным к инвалидному креслу. Во время мероприятия Федорова по видео поздравили Константинов, бывший нападающий "Детройта" и главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, а также капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
