"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова
Хоккей
Хоккей
 
06:16 13.01.2026
"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова
"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова
Хоккеисты "Детройт Ред Уингз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T06:16:00+03:00
2026-01-13T06:16:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
детройт ред уингз
каролина харрикейнз
сергей федоров
александр никишин
андрей свечников
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067499854.html
Новости
ru-RU
национальная хоккейная лига (нхл), детройт ред уингз, каролина харрикейнз, сергей федоров, александр никишин, андрей свечников
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Детройт Ред Уингз, Каролина Харрикейнз, Сергей Федоров, Александр Никишин, Андрей Свечников
"Детройт" одержал победу в историческом матче в честь Сергея Федорова

"Детройт" обыграл "Каролину" в матче НХЛ, Никишин отметился передачей

Хоккеисты "Детройт Ред Уингз" празднуют гол в матче с "Каролиной Харрикейнз"
Хоккеисты Детройт Ред Уингз празднуют гол в матче с Каролиной Харрикейнз - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Детройт Ред Уингз" обыграли "Каролину Харрикейнз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 03:00
Закончен в OT
Детройт
4 : 3
Каролина
01:32 • Джеймс ван Римсдайк
(Мориц Сейдер, Лукас Рэймонд)
21:28 • Алекс Дебринкэт
(Эндрю Копп, Бен Чиаро)
24:54 • Альберт Йоханссон
(Патрик Кейн, Алекс Дебринкэт)
63:27 • Эндрю Копп
(Алекс Дебринкэт)
44:44 • Jackson Blake
(Тейлор Холл, Александр Никишин)
47:56 • Сет Джарвис
(Себастьян Ахо)
56:59 • Шейн Гостисбеер
(Себастьян Ахо)
Встреча, которая состоялась в Детройте, завершилась победой хозяев площадки в овертайме со счетом 4:3 (1:0, 2:0, 0:3, 1:0). В составе "Детройта" шайбы в основное время матча забросили Джеймс ван Римсдайк (2-я минута), Алекс Дебринкэт (22) и Альберт Юханссон (25). Автором победного гола в овертайме стал Эндрю Копп (64). У гостей отличились Джексон Блейк (45), Сет Джарвис (48) и Шейн Гостисбер (57).
Российский нападающий "Каролины" Андрей Свечников нанес три броска в створ ворот и применил два силовых приема. Защитник "Харрикейнз" Александр Никишин отметился голевой передачей.
Перед матчем в Детройте состоялась торжественная церемония в честь трехкратного обладателя Кубка Стэнли в составе "Ред Уингз" и члена Зала хоккейной славы Сергея Федорова. "Детройт" вывел из обращения 91-й номер россиянина и навсегда закрепил его за ним, а также поднял под своды хоккейной арены именной стяг Федорова. Участие в церемонии приняли супруга Сергея Федорова Карина, их дети Александра и Виктор, а также бывший одноклубник Федорова Владимир Константинов, который после автомобильной аварии, случившейся в 1997 году, остается прикованным к инвалидному креслу. Во время мероприятия Федорова по видео поздравили Константинов, бывший нападающий "Детройта" и главный тренер петербургского СКА Игорь Ларионов, а также капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Америка чествовала русскую легенду. Великий Федоров вошел в историю
Вчера, 04:40
 
Хоккей Национальная хоккейная лига (НХЛ) Детройт Ред Уингз Каролина Харрикейнз Сергей Федоров Александр Никишин Андрей Свечников
 
