Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию" Мичкова
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию" Мичкова - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию" Мичкова
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). В составе "Тампы" шайбы забросили Понтус Хольмберг (2-я минута), Джейк Гюнцель (21), Брейден Пойнт (25), Брэндон Хагель (40) и российский нападающий Никита Кучеров (57). У хозяев площадки отличился Кристиан Дворак (26).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Российский форвард "Тампы" продлил личную результативную серию до десяти матчей. Он также в девятой игре подряд набрал минимум по два очка. Всего в 40 матчах сезона-2025/26 НХЛ Кучеров набрал 67 очков (23 гола и 44 передачи).
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска в створ ворот. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин примени один силовой прием и был наказан дисциплинарным штрафом за драку и неспортивное поведение.
"Тампа" одержала десятую победу подряд. "Филадельфия" потерпела третье поражение кряду.