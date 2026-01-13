Рейтинг@Mail.ru
Хоккей
Хоккей
 
05:49 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067504469.html
Гол и передача Кучерова помогли "Тампе" обыграть "Филадельфию" Мичкова
Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T05:49:00+03:00
2026-01-13T05:49:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
тампа-бэй лайтнинг
филадельфия флайерз
никита кучеров
матвей мичков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/03/2059399008_0:191:2047:1343_1920x0_80_0_0_0203225e47a177ac37e745cd7cd2f216.jpg
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067503413.html
национальная хоккейная лига (нхл), тампа-бэй лайтнинг, филадельфия флайерз, никита кучеров, матвей мичков
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Тампа-Бэй Лайтнинг, Филадельфия Флайерз, Никита Кучеров, Матвей Мичков
Никита Кучеров
Никита Кучеров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : x.com/nhl
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Тампа-Бэй Лайтнинг" обыграли "Филадельфия Флайерз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Филадельфия
1 : 5
Тампа-Бэй
25:40 • Кристиан Дворак
01:10 • Понтус Холмберг
(Земгус Гиргенсонс, Янни Гурде)
20:33 • Джейк Гентцель
(Эрик Чернак, Брэндон Хагель)
24:29 • Брэйден Пойнт
(Оливер Бьеркстранд, Джейк Гентцель)
39:29 • Брэндон Хагель
(Даррен Рэддиш, Никита Кучеров)
56:39 • Никита Кучеров
(Даррен Рэддиш, Энтони Чирелли)
Встреча, которая состоялась в Филадельфии, завершилась победой гостей со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0). В составе "Тампы" шайбы забросили Понтус Хольмберг (2-я минута), Джейк Гюнцель (21), Брейден Пойнт (25), Брэндон Хагель (40) и российский нападающий Никита Кучеров (57). У хозяев площадки отличился Кристиан Дворак (26).
Никита Кучеров также отметился голевой передачей. Российский форвард "Тампы" продлил личную результативную серию до десяти матчей. Он также в девятой игре подряд набрал минимум по два очка. Всего в 40 матчах сезона-2025/26 НХЛ Кучеров набрал 67 очков (23 гола и 44 передачи).
Форвард "Филадельфии" Матвей Мичков нанес два броска в створ ворот. Нападающий "Флайерз" Никита Гребенкин примени один силовой прием и был наказан дисциплинарным штрафом за драку и неспортивное поведение.
"Тампа" одержала десятую победу подряд. "Филадельфия" потерпела третье поражение кряду.
