Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе "Сиэтла" шайбы забросили Ээли Толванен (21-я минута), Джордан Эберле (25), Шейн Райт (53) и Джаред Макканн (60). У хозяев площадки отличились Мика Зибанеджад (4) и Сэм Кэррик (6).

Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 600 очков (202 гола и 398 передач), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в стане клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Предыдущий рекорд клуба по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 600 очков за "Рейнджерс" в 531 матче.