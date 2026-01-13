Рейтинг@Mail.ru
Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
05:40 13.01.2026
Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс"
Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс"
Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
национальная хоккейная лига (нхл), нью-йорк рейнджерс, сиэтл кракен, артемий панарин
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Нью-Йорк Рейнджерс, Сиэтл Кракен, Артемий Панарин
Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс"

Панарин набрал 600 очков за "Рейнджерс" в чемпионатах НХЛ

Хоккеист "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин
Хоккеист Нью-Йорк Рейнджерс Артемий Панарин - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : twitter.com/nhl
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Хоккеисты "Нью-Йорк Рейнджерс" проиграли "Сиэтл Кракен" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 03:00
Завершен
Рейнджерс
2 : 4
Сиэтл
03:08 • Мика Зибанежад
(Артемий Панарин, Карсон Суси)
05:31 • Сэм Каррик
21:00 • Эли Толванен
(Фредерик Годро)
24:27 • Джордан Эберле
(Каапо Какко, Мэттью Бенирс)
52:02 • Berkly Catton
(Шейн Райт, Райан Линдгрен)
59:50 • Джаред Маккенн
Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе "Сиэтла" шайбы забросили Ээли Толванен (21-я минута), Джордан Эберле (25), Шейн Райт (53) и Джаред Макканн (60). У хозяев площадки отличились Мика Зибанеджад (4) и Сэм Кэррик (6).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 600 очков (202 гола и 398 передач), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в стане клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Предыдущий рекорд клуба по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 600 очков за "Рейнджерс" в 531 матче.
Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Флорида Пантерз" обыграла "Баффало Сейбрз" (4:3). Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова
