Панарин набрал 600 очков за карьеру в "Рейнджерс"

Встреча, которая состоялась в Нью-Йорке, завершилась победой гостей со счетом 4:2 (0:2, 2:0, 2:0). В составе "Сиэтла" шайбы забросили Ээли Толванен (21-я минута), Джордан Эберле (25), Шейн Райт (53) и Джаред Макканн (60). У хозяев площадки отличились Мика Зибанеджад (4) и Сэм Кэррик (6).
Российский нападающий "Рейнджерс" Артемий Панарин отметился голевой передачей и достиг отметки в 600 очков (202 гола и 398 передач), набранных за карьеру в чемпионатах НХЛ в стане клуба из Нью-Йорка. Панарин быстрее всех в истории "синерубашечников" набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Предыдущий рекорд клуба по этому показателю принадлежал Марку Мессье, который набрал 600 очков за "Рейнджерс" в 531 матче.
Защитник "Рейнджерс" Владислав Гавриков нанес два броска в створ ворот, заблокировал два броска и завершил встречу с показателем полезности "минус 3".
В другом матче игрового дня чемпионата НХЛ "Флорида Пантерз" обыграла "Баффало Сейбрз" (4:3). Российский голкипер "пантер" Сергей Бобровский отразил 21 бросок из 24.
