Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов и Игорь Ларионов поздравили члена Зала хоккейной славы Сергея Федорова, чей номер был выведен "Детройтом" из обращения.
Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между "Ред Уингз" и "Каролиной Харрикейнз" в Детройте. В рамках мероприятия под своды домашней арены "Детройта" был поднят именной стяг Федорова, а 91-й номер был навсегда закреплен за российским хоккеистом. Во время церемонии с видеопоздравлениями выступили Овечкин, Константинов и Ларионов, с которыми Федоров выступал по ходу своей карьеры.
"Привет, Федс! Поздравляю тебя с этим событием. У тебя была невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как в человеческом плане, так и хоккейном. Ты один из лучших хоккеистов, с кем я играл", - сказал Овечкин.
"Поздравляю, Федоров!" - заявил Константинов.
"Было большой честью играть вместе с тобой, выигрывать Кубки Стэнли. Ты заслужил этого!" - добавил Ларионов.
Сергей Федоров является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Он выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. В стане клуба россиянин провел 908 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи), что является шестым лучшим результатом в истории "Детройта", а также набрал 163 балла (50+113) в 162 играх плей-офф, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров выиграл три Кубка Стэнли. После ухода из клуба он играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", в котором он играл вместе с Овечкиным.
Сергей Федоров стал девятым игроком в истории "Ред Уингз", чей игровой номер был выведен из обращения. Также он стал третьим игроком из России, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ. Ранее этого удостоились Павел Буре (10-й номер в "Ванкувер Кэнакс") и Сергей Зубов (56-й номер в "Даллас Старз").