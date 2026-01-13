Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов и Игорь Ларионов поздравили члена Зала хоккейной славы Сергея Федорова, чей номер был выведен "Детройтом" из обращения.

Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между "Ред Уингз" и "Каролиной Харрикейнз" в Детройте. В рамках мероприятия под своды домашней арены "Детройта" был поднят именной стяг Федорова, а 91-й номер был навсегда закреплен за российским хоккеистом. Во время церемонии с видеопоздравлениями выступили Овечкин, Константинов и Ларионов, с которыми Федоров выступал по ходу своей карьеры.

« "Привет, Федс! Поздравляю тебя с этим событием. У тебя была невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как в человеческом плане, так и хоккейном. Ты один из лучших хоккеистов, с кем я играл", - сказал Овечкин.

"Поздравляю, Федоров!" - заявил Константинов.

"Было большой честью играть вместе с тобой, выигрывать Кубки Стэнли. Ты заслужил этого!" - добавил Ларионов.

Сергей Федоров является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Он выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. В стане клуба россиянин провел 908 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи), что является шестым лучшим результатом в истории "Детройта", а также набрал 163 балла (50+113) в 162 играх плей-офф, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров выиграл три Кубка Стэнли. После ухода из клуба он играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", в котором он играл вместе с Овечкиным.