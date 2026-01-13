Рейтинг@Mail.ru
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
03:11 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067495024.html
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова
Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов и Игорь Ларионов поздравили... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T03:11:00+03:00
2026-01-13T03:11:00+03:00
хоккей
национальная хоккейная лига (нхл)
вашингтон кэпиталз
детройт ред уингз
александр овечкин
сергей федоров
игорь ларионов
владимир константинов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067494887_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e9f052c11f5bf9ddda4843e95ef39e21.jpg
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067492952.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/0d/2067494887_267:0:2998:2048_1920x0_80_0_0_c6fbe0803b81dedd909d8ddca5f43223.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
национальная хоккейная лига (нхл), вашингтон кэпиталз, детройт ред уингз, александр овечкин, сергей федоров, игорь ларионов, владимир константинов
Хоккей, Национальная хоккейная лига (НХЛ), Вашингтон Кэпиталз, Детройт Ред Уингз, Александр Овечкин, Сергей Федоров, Игорь Ларионов, Владимир Константинов
Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова

Овечкин, Константинов и Ларионов поздравили Федорова, чей номер вывел "Детройт"

© Getty Images / Gregory ShamusСергей Федоров
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Getty Images / Gregory Shamus
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин и обладатели Кубка Стэнли в составе "Детройт Ред Уингз" Владимир Константинов и Игорь Ларионов поздравили члена Зала хоккейной славы Сергея Федорова, чей номер был выведен "Детройтом" из обращения.
Торжественная церемония состоялась перед матчем регулярного чемпионата между "Ред Уингз" и "Каролиной Харрикейнз" в Детройте. В рамках мероприятия под своды домашней арены "Детройта" был поднят именной стяг Федорова, а 91-й номер был навсегда закреплен за российским хоккеистом. Во время церемонии с видеопоздравлениями выступили Овечкин, Константинов и Ларионов, с которыми Федоров выступал по ходу своей карьеры.
«
"Привет, Федс! Поздравляю тебя с этим событием. У тебя была невероятная карьера. Ты помог мне вырасти как в человеческом плане, так и хоккейном. Ты один из лучших хоккеистов, с кем я играл", - сказал Овечкин.
"Поздравляю, Федоров!" - заявил Константинов.
"Было большой честью играть вместе с тобой, выигрывать Кубки Стэнли. Ты заслужил этого!" - добавил Ларионов.
Сергей Федоров является членом Зала хоккейной славы в Торонто. Он выступал за "Детройт" с 1990 по 2003 год и входил в "Русскую пятерку" - сочетание из пяти хоккеистов клуба 90-х годов, которое также составляли Владимир Константинов, Вячеслав Козлов, Вячеслав Фетисов и Игорь Ларионов. В стане клуба россиянин провел 908 матчей в чемпионатах НХЛ, в которых набрал 954 очка (400 голов и 554 передачи), что является шестым лучшим результатом в истории "Детройта", а также набрал 163 балла (50+113) в 162 играх плей-офф, что является третьим лучшим результатом в клубной истории. Вместе с "Ред Уингз" Федоров выиграл три Кубка Стэнли. После ухода из клуба он играл в НХЛ за "Анахайм Майти Дакс" и "Коламбус Блю Джекетс", а в 2008 и 2009 годах выступал за "Вашингтон", в котором он играл вместе с Овечкиным.
Сергей Федоров стал девятым игроком в истории "Ред Уингз", чей игровой номер был выведен из обращения. Также он стал третьим игроком из России, чей номер был выведен из обращения клубом НХЛ. Ранее этого удостоились Павел Буре (10-й номер в "Ванкувер Кэнакс") и Сергей Зубов (56-й номер в "Даллас Старз").
Сергей Федоров - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Детройт" торжественно вывел из обращения номер Сергея Федорова
Вчера, 02:30
 
ХоккейНациональная хоккейная лига (НХЛ)Вашингтон КэпиталзДетройт Ред УингзАлександр ОвечкинСергей ФедоровИгорь ЛарионовВладимир Константинов
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала