Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Баскетбол. Евролига. Матч Химки - Олимпия - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Баскетбол
 
09:11 13.01.2026
Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА
Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА
"Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА

Харден обошел О'Нила в списке снайперов НБА после победы над "Шарлотт"

© Фото : Пресс-служба "Клипперс"Джеймс Харден
Джеймс Харден - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Клипперс"
Джеймс Харден. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Лос-Анджелес Клипперс" одержал победу над "Шарлотт Хорнетс" в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Встреча в Лос-Анджелесе завершилась победой хозяев со счетом 117:109 (24:26, 21:17, 39:39, 31:25). Самым результативным игроком матча стал баскетболист "Клипперс" Кавай Леонард, в активе которого 35 очков. В составе "Хорнетс" больше всех очков набрал Ламело Болл (25), а Мусса Диабате оформил дабл-дабл (13 очков и 15 подборов).
НБА
13 января 2026 • начало в 06:30
Завершен
Клипперс
117 : 109
Шарлотт
Календарь Турнирная таблица История встреч
Защитник "Клипперс" Джеймс Харден оформил дабл-дабл из 32 очков и 10 передач. Общее количество его очков в регулярных чемпионатах НБА достигло отметки 28614, что позволило 36-летнему баскетболисту обойти по этому показателю Шакила О'Нила (28596) и подняться на девятое место в списке лучших снайперов в истории лиги.
"Клипперс" (16 побед, 23 поражения) занимают 11-е место в таблице Западной конференции. "Шарлотт" (14 побед, 26 поражений) идет на 12-й позиции в Восточной конференции.
В другом матче "Бруклин Нетс" в гостях уступил "Даллас Маверикс" со счетом 105:113 (23:32, 22:24, 32:28, 28:29). Российский разыгрывающий "Нетс" Егор Демин пропустил встречу из-за проблем с левой стопой.
Результаты других матчей:
"Сакраменто Кингз" - "Лос-Анджелес Лейкерс" - 124:112 (32:28, 29:26, 34:29, 29:29);
"Кливленд Кавальерс" - "Юта Джаз" - 112:123 (22:34, 40:20, 24:36, 26:33);
"Индиана Пэйсерс" - "Бостон Селтикс" - 98:96 (19:24, 34:32, 26:21, 19:19);
"Торонто Рэпторс" - "Филадельфия Севенти Сиксерс" - 102:115 (28:45, 23:35, 26:19, 25:16).
