"Барселона" повторно объявила об аренде Канселу

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Испанская "Барселона" повторно объявила о переходе защитника Жуана Канселу, сообщается на сайте футбольного клуба.

Ранее "Барселона" объявила об аренде португальца, но позднее удалила все посты на сайте и в соцсетях. Как сообщали испанские СМИ, каталонский клуб и саудовский "Аль-Хиляль" на тот момент не успели до конца обменяться документами и официально завершить сделку.

"Барселона" подтвердила, что переход состоялся. Как и сообщалось до этого, соглашение носит арендный характер и рассчитано до конца сезона. Футболист будет выступать под вторым номером.