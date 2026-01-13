Рейтинг@Mail.ru
19:56 13.01.2026
"Барселона" повторно объявила об аренде Канселу
Испанская "Барселона" повторно объявила о переходе защитника Жуана Канселу, сообщается на сайте футбольного клуба. РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T19:56:00+03:00
2026-01-13T19:56:00+03:00
футбол
спорт
португалия
германия
италия
барселона
аль-хиляль (эр-рияд)
бенфика
португалия
германия
италия
спорт, португалия, германия, италия, барселона, аль-хиляль (эр-рияд), бенфика, жоау канселу
Футбол, Спорт, Португалия, Германия, Италия, Барселона, Аль-Хиляль (Эр-Рияд), Бенфика, Жоау Канселу
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Испанская "Барселона" повторно объявила о переходе защитника Жуана Канселу, сообщается на сайте футбольного клуба.
Ранее "Барселона" объявила об аренде португальца, но позднее удалила все посты на сайте и в соцсетях. Как сообщали испанские СМИ, каталонский клуб и саудовский "Аль-Хиляль" на тот момент не успели до конца обменяться документами и официально завершить сделку.
"Барселона" подтвердила, что переход состоялся. Как и сообщалось до этого, соглашение носит арендный характер и рассчитано до конца сезона. Футболист будет выступать под вторым номером.
Канселу 31 год, он уже выступал за "Барселону" на правах аренды в сезоне-2023/24, провел за команду 42 матча и забил четыре мяча. Также Канселу выступал за португальскую "Бенфику", испанскую "Валенсию", итальянские "Интер" и "Ювентус", английский "Манчестер Сити" и немецкую "Баварию". Он становился чемпионом Португалии, Германии, Италии и трижды - Англии. В составе сборной Португалии Канселу выиграл Лигу наций.
Жуан Канселу - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Барселона" удалила объявление о трансфере Канселу
Вчера, 16:35
 
ФутболСпортПортугалияГерманияИталияБарселонаАль-Хиляль (Эр-Рияд)БенфикаЖоау Канселу
 
