Гол Нюландера принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время встречи в Денвере завершилось со счетом 3:3 (2:1, 0:1, 1:1). В составе "Торонто" шайбы забросили Истон Коуэн (12-я минута), Бобби Макманн (23) и Остон Мэттьюс (51). У "Колорадо" отличились Кейл Макар (17), Брок Нельсон (18) и Мартин Нечас (53). Автором победного гола на 4-й минуте овертайма стал форвард "кленовых листьев" Вильям Нюландер.
13 января 2026 • начало в 06:00
Закончен в OT
16:12 • Кэйл Макар
17:53 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
52:55 • Мартин Некаш
11:15 • Истон Коуэн
22:12 • Бобби Макмэнн
50:24 • Остон Мэттьюс
63:59 • Вильям Нюландер
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, как и его одноклубник нападающий Захар Бардаков.
"Торонто", набрав 53 очка, поднялся на четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. "Колорадо" с 74 очками возглавляет Центральный дивизион.
В следующем матче "Торонто" 14 января сыграет с "Ютой Маммот" на льду соперника. "Колорадо" примет "Нэшвилл Предаторз" 17 января.
В других матчах игрового дня "Даллас Старз" одержал гостевую победу над "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), а "Эдмонтон Ойлерз" на льду соперника обыграл "Чикаго Блэкхокс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).