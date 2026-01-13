Рейтинг@Mail.ru
Гол Нюландера принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ
09:00 13.01.2026 (обновлено: 09:03 13.01.2026)
Гол Нюландера принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ
Гол Нюландера принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ
"Торонто Мейпл Лифс" в овертайме одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 13.01.2026
https://ria.ru/20260113/khokkey-2067507905.html
спорт, денвер, вильям нюландер, остон мэттьюс, кейл макар, торонто мейпл лифс, колорадо эвеланш, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Денвер, Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс, Кейл Макар, Торонто Мейпл Лифс, Колорадо Эвеланш, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол Нюландера принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ

Гол Нюландера в овертайме принес "Торонто" победу над "Колорадо" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Торонто"Игроки "Торонто"
Игроки Торонто - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Торонто"
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. "Торонто Мейпл Лифс" в овертайме одержал победу над "Колорадо Эвеланш" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Основное время встречи в Денвере завершилось со счетом 3:3 (2:1, 0:1, 1:1). В составе "Торонто" шайбы забросили Истон Коуэн (12-я минута), Бобби Макманн (23) и Остон Мэттьюс (51). У "Колорадо" отличились Кейл Макар (17), Брок Нельсон (18) и Мартин Нечас (53). Автором победного гола на 4-й минуте овертайма стал форвард "кленовых листьев" Вильям Нюландер.
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
13 января 2026 • начало в 06:00
Закончен в OT
Колорадо
3 : 4
Торонто
16:12 • Кэйл Макар
(Мартин Некаш, Натан Маккиннон)
17:53 • Брок Нельсон
(Натан Маккиннон, Кэйл Макар)
52:55 • Мартин Некаш
(Натан Маккиннон)
11:15 • Истон Коуэн
22:12 • Бобби Макмэнн
50:24 • Остон Мэттьюс
(Вильям Нюландер, Оливер Экман-Ларссон)
63:59 • Вильям Нюландер
(Оливер Экман-Ларссон, Остон Мэттьюс)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Российский форвард "Колорадо" Валерий Ничушкин не отметился результативными действиями, как и его одноклубник нападающий Захар Бардаков.
"Торонто", набрав 53 очка, поднялся на четвертое место в таблице Атлантического дивизиона. "Колорадо" с 74 очками возглавляет Центральный дивизион.
В следующем матче "Торонто" 14 января сыграет с "Ютой Маммот" на льду соперника. "Колорадо" примет "Нэшвилл Предаторз" 17 января.
В других матчах игрового дня "Даллас Старз" одержал гостевую победу над "Лос-Анджелес Кингз" со счетом 3:1 (1:0, 0:0, 2:1), а "Эдмонтон Ойлерз" на льду соперника обыграл "Чикаго Блэкхокс" - 4:1 (1:0, 1:0, 2:1).
Хоккеист Миннесоты Уайлд Кирилл Капризов - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
"Миннесота" проиграла "Нью-Джерси", Капризов очков не набрал
Вчера, 06:47
 
Хоккей
 
Матч-центр
 
