Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
Футбол
 
10:49 13.01.2026
Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что считает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) неудовлетворительным результатом для команды.
По итогам первой половины сезона "Динамо" с 21 очком занимает десятую строчку в турнирной таблице чемпионата, а также продолжает участие в пути РПЛ Кубка России, где в рамках 1/2 финала в марте сыграет с московским "Спартаком".
"Место в турнирной таблице точно неудовлетворительное. Сейчас нужно провести качественную работу на сборах, познакомиться с новыми специалистами в тренерском штабе. Они, 100%, привнесут новые идеи, так что ждем, будут интересные сборы. Задача на вторую часть сезона: чем выше будет итоговое место, тем лучше", - сказал Тюкавин.
Тюкавин высказался о назначении Гусева главным тренером "Динамо"
Футбол Спорт Россия Константин Тюкавин Динамо Москва Спартак Москва РПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу) Кубок России по футболу
 
