Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
Футболист московского "Динамо" Константин Тюкавин заявил РИА Новости, что считает десятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ)... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
футбол
спорт
россия
константин тюкавин
динамо москва
спартак москва
российская премьер-лига (рпл)
кубок россии по футболу
россия
Тюкавин назвал десятое место "Динамо" в таблице РПЛ неудовлетворительным
