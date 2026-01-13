https://ria.ru/20260113/bentankur-2067628903.html
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии
Полузащитник сборной Уругвая и "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенес операцию на правом подколенном сухожилии, сообщается на сайте английского футбольного... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T16:17:00+03:00
2026-01-13T16:17:00+03:00
2026-01-13T16:17:00+03:00
футбол
спорт
уругвай
англия
английская премьер-лига (апл)
родриго бентанкур
тоттенхэм хотспур
борнмут
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/01/1555820146_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9e2afbca885a6594a81cebc547a292cb.jpg
https://ria.ru/20260110/tottenkhem-2067173845.html
уругвай
англия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155582/01/1555820146_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_a3fd715cf60efa74fd3ab60777e21c1a.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, уругвай, англия, английская премьер-лига (апл), родриго бентанкур, тоттенхэм хотспур, борнмут, бока хуниорс
Футбол, Спорт, Уругвай, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Родриго Бентанкур, Тоттенхэм Хотспур, Борнмут, Бока Хуниорс
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии
Полузащитник «Тоттенхэма» Бентанкур перенес операцию на подколенном сухожилии