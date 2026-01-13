Рейтинг@Mail.ru
16:17 13.01.2026
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии
спорт, уругвай, англия, английская премьер-лига (апл), родриго бентанкур, тоттенхэм хотспур, борнмут, бока хуниорс
Футбол, Спорт, Уругвай, Англия, Английская премьер-лига (АПЛ), Родриго Бентанкур, Тоттенхэм Хотспур, Борнмут, Бока Хуниорс
Игрок "Тоттенхэма" Бентанкур перенес операцию на сухожилии

Полузащитник «Тоттенхэма» Бентанкур перенес операцию на подколенном сухожилии

© MARCO BERTORELLOРодриго Бентанкур
Родриго Бентанкур - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© MARCO BERTORELLO
Родриго Бентанкур. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Полузащитник сборной Уругвая и "Тоттенхэма" Родриго Бентанкур перенес операцию на правом подколенном сухожилии, сообщается на сайте английского футбольного клуба.
Он получил травму в матче 21-го тура чемпионата Англии против "Борнмута" (2:3). По информации журналиста Фабрицио Романо, восстановление должно занять не менее трех месяцев.
Бентанкуру 28 лет, он представляет "Тоттенхэм" с зимы 2022 года. В текущем сезоне футболист провел 28 матчей и забил один мяч. Также он представлял аргентинскую "Боку Хуниорс" и итальянский "Ювентус". За сборную Уругвая Бентанкур провел 73 матча и забил три гола.
Кубок Англии по футболу - РИА Новости, 1920, 10.01.2026
"Астон Вилла" выбила "Тоттенхэм" из Кубка Англии
10 января, 22:49
 
