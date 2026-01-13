Клопп прокомментировал уход Алонсо из "Реала"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Увольнение такого талантливого тренера, как Хаби Алонсо доказывает, что в руководстве мадридского футбольного клуба "Реал" присутствуют проблемы с управлением, заявил победитель Лиги чемпионов с английским "Ливерпулем" Юрген Клопп.
В понедельник Альваро Арбелоа сменил Алонсо на посту главного тренера "Реала". Испанец возглавлял команду с мая.
"Это признак того, что что-то не так, когда Хаби Алонсо, который за два года в Леверкузене показал, насколько он выдающийся тренер, вынужден покинуть "Реал" шесть месяцев спустя. Тренерский рынок переживает потрясения, и неплохо наблюдать за всем этим со стороны, не задумываясь о том, что это может означать для тебя лично, потому что ты находишься в нужном месте", - приводит слова Клоппа Servus TV.
Ранее СМИ многократно заявляли о возможности назначения 58-летнего Клоппа на пост главного тренера "Реала". С января 2025 года немец занимает должность главы футбольного направления компании "Ред Булл". С "Ливерпулем" он выиграл Английскую премьер-лигу (АПЛ), Кубок и Суперкубок Англии, дважды - Кубок лиги, а также Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.