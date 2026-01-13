"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Покинувший пост главного тренера "Реала" Хаби Алонсо написал у себя в соцсетях, что он сделал все, что было в его в силах, за время работы в мадридском футбольном клубе.

"Этот профессиональный этап моей карьеры подошел к концу, и сложился он не так, как бы хотелось. Работа тренером в "Реале" была одновременно честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и, прежде всего, болельщиков и мадридское сообщество за их доверие и поддержку. Я покидаю клуб с уважением, благодарностью и гордостью за то, что я сделал все, что мог", - написал Алонсо на своей странице в Instagram*.