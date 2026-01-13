"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала"

МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Покинувший пост главного тренера "Реала" Хаби Алонсо написал у себя в соцсетях, что он сделал все, что было в его в силах, за время работы в мадридском футбольном клубе.
В понедельник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с Алонсо, который возглавлял команду с мая. В должности его сменил Альваро Арбелоа. В воскресенье "королевский клуб" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании (2:3).
"Этот профессиональный этап моей карьеры подошел к концу, и сложился он не так, как бы хотелось. Работа тренером в "Реале" была одновременно честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и, прежде всего, болельщиков и мадридское сообщество за их доверие и поддержку. Я покидаю клуб с уважением, благодарностью и гордостью за то, что я сделал все, что мог", - написал Алонсо на своей странице в Instagram*.
Под руководством Алонсо "Реал" провел 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на 4 очка.
До прихода в "Реал" Алонсо с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.
