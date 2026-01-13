Рейтинг@Mail.ru
"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
14:53 13.01.2026 (обновлено: 14:55 13.01.2026)
https://ria.ru/20260113/alonso-2067606475.html
"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала"
"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала" - РИА Новости Спорт, 13.01.2026
"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала"
Покинувший пост главного тренера "Реала" Хаби Алонсо написал у себя в соцсетях, что он сделал все, что было в его в силах, за время работы в мадридском... РИА Новости Спорт, 13.01.2026
2026-01-13T14:53:00+03:00
2026-01-13T14:55:00+03:00
футбол
альваро арбелоа
хаби алонсо
барселона
байер 04
чемпионат испании по футболу
бундеслига
реал мадрид
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989105_0:190:3072:1917_1920x0_80_0_0_8d95b325c9c95724fbbba91b3c4f774c.jpg
https://ria.ru/20260113/dzjuba-2067576439.html
https://ria.ru/20260113/barinov-2067581213.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/18/1846989105_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_a44f777c5a9ce2f6e3b20c169ca6f669.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
альваро арбелоа, хаби алонсо, барселона, байер 04, чемпионат испании по футболу, бундеслига, реал мадрид, суперкубок испании, трансферы, трансферы в ла лиге (примере)
Футбол, Альваро Арбелоа, Хаби Алонсо, Барселона, Байер 04, Чемпионат Испании по футболу, Бундеслига, Реал Мадрид, Суперкубок Испании, Трансферы, Трансферы в Ла Лиге (Примере)
"Сделал все, что мог". Алонсо написал пост после увольнения из "Реала"

Алонсо: работа в "Реале" была честью и ответственностью

© пресс-служба клуба "Байер"Хаби Алонсо
Хаби Алонсо - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
© пресс-служба клуба "Байер"
Хаби Алонсо. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Покинувший пост главного тренера "Реала" Хаби Алонсо написал у себя в соцсетях, что он сделал все, что было в его в силах, за время работы в мадридском футбольном клубе.
В понедельник "Реал" объявил о завершении сотрудничества с Алонсо, который возглавлял команду с мая. В должности его сменил Альваро Арбелоа. В воскресенье "королевский клуб" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок Испании (2:3).
Артем Дзюба - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Дзюба ответил на вопрос о завершении карьеры
Вчера, 13:06
"Этот профессиональный этап моей карьеры подошел к концу, и сложился он не так, как бы хотелось. Работа тренером в "Реале" была одновременно честью и ответственностью. Я благодарю клуб, игроков и, прежде всего, болельщиков и мадридское сообщество за их доверие и поддержку. Я покидаю клуб с уважением, благодарностью и гордостью за то, что я сделал все, что мог", - написал Алонсо на своей странице в Instagram*.
Под руководством Алонсо "Реал" провел 34 матча, одержал 24 победы, четыре раза сыграл вничью и потерпел шесть поражений. В Ла Лиге "Реал" после 19 туров идет вторым, отставая от "Барселоны" на 4 очка.
До прихода в "Реал" Алонсо с октября 2022 года тренировал немецкий "Байер". В сезоне-2023/24 леверкузенский клуб под его руководством впервые в своей истории выиграл чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны. Коллектив добрался до финала Лиги Европы, где уступил итальянской "Аталанте" (0:3). В мае 2024 года команда установила рекорд длительности серии без поражений с момента основания Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) - 49 игр.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
Футбол. РПЛ. Матч Локомотив - Зенит - РИА Новости, 1920, 13.01.2026
Представитель Баринова рассказал, что сыграло ключевую роль в переходе
Вчера, 13:24
 
ФутболАльваро АрбелоаХаби АлонсоБарселонаБайер 04Чемпионат Испании по футболуБундеслигаРеал МадридСуперкубок ИспанииТрансферыТрансферы в Ла Лиге (Примере)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Вашингтон
    Монреаль
    3
    2
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    Питтсбург
    Тампа-Бэй
    1
    2
  • Футбол
    Завершен
    Штутгарт
    Айнтрахт Фр
    3
    2
  • Футбол
    Закончен (П)
    Реал Сосьедад
    Осасуна
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Боруссия Д
    Вердер
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Коламбус
    Калгари
    5
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Оттава
    Ванкувер
    2
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Сент-Луис
    Каролина
    3
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Бостон
    Детройт
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала