СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
21:00 12.01.2026
СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ
СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ
Петербургский СКА по буллитам обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
марат хайруллин, томаш юрчо, никита сетдиков, ска (санкт-петербург), континентальная хоккейная лига (кхл), лада
Хоккей, Марат Хайруллин, Томаш Юрчо, Никита Сетдиков, СКА (Санкт-Петербург), Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Лада
СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ

СКА со счетом 4:3 обыграл "Ладу" в матче КХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский СКА по буллитам обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Марат Хайруллин (10-я минута), Матвей Поляков (14) и Никита Недопекин (50). В составе хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (24), Никита Сетдиков (26) и Андрей Алтыбармакян (52). У СКА два буллита в серии реализовал Брендэн Лайпсик.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
12 января 2026 • начало в 18:00
Закончен (Б)
Лада
3 : 40:1
СКА
09:47 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
13:30 • Матвей Поляков
(Nikita Dishkovsky)
03:51 • Томаш Юрчо
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
Календарь Турнирная таблица История встреч
СКА выиграл все четыре матча сезона у тольяттинцев. Для отметившегося голевой передачей нападающего армейцев Михаила Воробьева эта встреча стала 400-й в КХЛ.
Петербургский клуб с 51 очком занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Лада" (30 очков) располагается на последней, 11-й строчке.
Прохор Полтапов - РИА Новости, 1920, 11.01.2026
ЦСКА обыграл "Спартак" в московском дерби в рамках КХЛ
11 января, 20:16
В следующем матче СКА 14 января сыграет на выезде в Санкт-Петербурге против "Шанхайских драконов", тольяттинцы на следующий день примут уфимский "Салават Юлаев".
 
ХоккейМарат ХайруллинТомаш ЮрчоНикита СетдиковСКА (Санкт-Петербург)КХЛ 2025-2026Лада
 
