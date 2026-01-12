СКА четвертый раз за сезон обыграл "Ладу" в КХЛ

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Петербургский СКА по буллитам обыграл тольяттинскую "Ладу" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча в Тольятти завершилась со счетом 4:3 (2:0, 0:2, 1:1, 0:0, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Марат Хайруллин (10-я минута), Матвей Поляков (14) и Никита Недопекин (50). В составе хозяев шайбы забросили Томаш Юрчо (24), Никита Сетдиков (26) и Андрей Алтыбармакян (52). У СКА два буллита в серии реализовал Брендэн Лайпсик.
12 января 2026 • начало в 18:00
Закончен (Б)
09:47 • Марат Хайруллин
(Михаил Воробьев)
13:30 • Матвей Поляков
(Nikita Dishkovsky)
03:51 • Томаш Юрчо
(Артур Тянулин, Riley Sawchuk)
СКА выиграл все четыре матча сезона у тольяттинцев. Для отметившегося голевой передачей нападающего армейцев Михаила Воробьева эта встреча стала 400-й в КХЛ.
Петербургский клуб с 51 очком занимает седьмое место в таблице Западной конференции. "Лада" (30 очков) располагается на последней, 11-й строчке.
В следующем матче СКА 14 января сыграет на выезде в Санкт-Петербурге против "Шанхайских драконов", тольяттинцы на следующий день примут уфимский "Салават Юлаев".