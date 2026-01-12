Рейтинг@Mail.ru
Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе"
Хоккей
Хоккей
 
07:46 12.01.2026 (обновлено: 07:50 12.01.2026)
Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе"
Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе" - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе"
"Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.01.2026
хоккей
спорт
сан-хосе (город)
джек айкел
томаш гертл
зак уайтклауд
вегас голден найтс
сан-хосе шаркс
сан-хосе (город)
спорт, сан-хосе (город), джек айкел, томаш гертл, зак уайтклауд, вегас голден найтс, сан-хосе шаркс, лос-анджелес кингз, национальная хоккейная лига (нхл)
Хоккей, Спорт, Сан-Хосе (город), Джек Айкел, Томаш Гертл, Зак Уайтклауд, Вегас Голден Найтс, Сан-Хосе Шаркс, Лос-Анджелес Кингз, Национальная хоккейная лига (НХЛ)
Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе"

Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" обыграть "Сан-Хосе" в матче НХЛ

© Фото : Пресс-служба "Вегас Голден Найтс"Павел Дорофеев
Павел Дорофеев - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Фото : Пресс-служба "Вегас Голден Найтс"
Павел Дорофеев. Архивное фото
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой гостей со счетом 7:2 (2:1, 3:1, 2:0). В составе "Вегаса" по дублю оформили Джек Айкел (8-я и 25-я минуты) и Томаш Гертл (31, 59), также шайбы забросили Павел Дорофеев (11), Зак Уайтклауд (33) и Ши Теодор (58). У "Сан-Хосе" отличились Коллин Граф (10) и Александер Веннберг (37).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
12 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
Сан-Хосе
2 : 7
Вегас
09:33 • Collin Graf
(Джефф Скиннер)
36:29 • Александр Веннберг
(Тимоти Лильегрен, Тайлер Тоффоли)
07:19 • Джек Айкел
(Иван Барбашев, Жереми Лазон)
10:57 • Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Марк Стоун)
24:19 • Джек Айкел
(Марк Стоун)
31:00 • Томаш Гертл
(Марк Стоун, Павел Дорофеев)
32:25 • Зак Уайтклауд
(Томаш Гертл, Ноа Ханифин)
57:03 • Ши Теодор
(Томаш Гертл)
58:59 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Ноа Ханифин)
Дорофеев также отметился двумя голевыми передачами на Гертла. В активе 25-летнего российского форварда 33 очка (17 голов + 16 передач) в 44 матчах текущего сезона. Голевую передачу Айкелу на 8-й минуте отдал 30-летний нападающий Иван Барбашев, набравший 32 очка (12+20) за аналогичное количество встреч. Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 26 бросков. Его партнеры по команде нападающий Игорь Чернышов и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
"Вегас", набравший 54 очка, возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 49 баллами идет третьим.
В следующем матче "Вегас" 15 января сыграет на выезде с "Лос-Анджелес Кингз". "Сан-Хосе" днем позже в гостях встретится с "Вашингтон Кэпиталз".
Хоккей
 
Заголовок открываемого материала