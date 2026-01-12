Гол и две передачи Дорофеева помогли "Вегасу" разгромить "Сан-Хосе"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. "Вегас Голден Найтс" одержал победу над "Сан-Хосе Шаркс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сан-Хосе завершилась победой гостей со счетом 7:2 (2:1, 3:1, 2:0). В составе "Вегаса" по дублю оформили Джек Айкел (8-я и 25-я минуты) и Томаш Гертл (31, 59), также шайбы забросили Павел Дорофеев (11), Зак Уайтклауд (33) и Ши Теодор (58). У "Сан-Хосе" отличились Коллин Граф (10) и Александер Веннберг (37).
12 января 2026 • начало в 04:00
Завершен
09:33 • Collin Graf
36:29 • Александр Веннберг
07:19 • Джек Айкел
10:57 • Павел Дорофеев
(Томаш Гертл, Марк Стоун)
24:19 • Джек Айкел
(Марк Стоун)
31:00 • Томаш Гертл
(Марк Стоун, Павел Дорофеев)
32:25 • Зак Уайтклауд
57:03 • Ши Теодор
58:59 • Томаш Гертл
(Павел Дорофеев, Ноа Ханифин)
Дорофеев также отметился двумя голевыми передачами на Гертла. В активе 25-летнего российского форварда 33 очка (17 голов + 16 передач) в 44 матчах текущего сезона. Голевую передачу Айкелу на 8-й минуте отдал 30-летний нападающий Иван Барбашев, набравший 32 очка (12+20) за аналогичное количество встреч. Голкипер "Сан-Хосе" Ярослав Аскаров отразил 26 бросков. Его партнеры по команде нападающий Игорь Чернышов и защитник Дмитрий Орлов результативными действиями не отметились.
"Вегас", набравший 54 очка, возглавляет таблицу Тихоокеанского дивизиона, где "Сан-Хосе" с 49 баллами идет третьим.
В следующем матче "Вегас" 15 января сыграет на выезде с "Лос-Анджелес Кингз". "Сан-Хосе" днем позже в гостях встретится с "Вашингтон Кэпиталз".