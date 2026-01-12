https://ria.ru/20260112/napoli-2067287235.html
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А
Миланский "Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
футбол
спорт
федерико димарко
хакан чалханоглу
скотт мактомини
наполи
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
