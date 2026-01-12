Рейтинг@Mail.ru
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А
Футбол
 
00:47 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/napoli-2067287235.html
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А
Миланский "Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T00:47:00+03:00
2026-01-12T00:47:00+03:00
футбол
спорт
федерико димарко
хакан чалханоглу
скотт мактомини
наполи
интер
серия а (чемпионат италии по футболу)
Дубль Мактоминея принес "Наполи" ничью в матче с "Интером" в Серии А

"Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче Серии А

© Getty Images / Mattia Ozbot - InterГенрих Мхитарян
Генрих Мхитарян - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Mattia Ozbot - Inter
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Миланский "Интер" и "Наполи" сыграли вничью в матче 20-го тура чемпионата Италии по футболу.
Встреча прошла в Милане и завершилась со счетом 2:2. В составе "Интера" мячи забили Федерико Димарко (9-я минута) и Хакан Чалханоглу (73), реализовавший пенальти. У "Наполи" дубль оформил Скотт Мактоминей (26, 81).
Серия А (чемпионат Италии по футболу)
11 января 2026 • начало в 22:45
Завершен
Интер М
2 : 2
Наполи
09‎’‎ • Федерико Димарко
(Маркус Тюрам)
73‎’‎ • Хакан Чалханоглу (П)
26‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Элиф Элмас)
81‎’‎ • Скотт Мактоминей
(Ноа Ланг)
На 71-й минуте главный тренер неаполитанцев Антонио Конте получил красную карточку.
"Интер" (43 очка) продолжает лидировать в турнирной таблице Серии А. Действующий чемпион Италии "Наполи" (39) располагается на третьей позиции.
14 января команды проведут перенесенные из-за состоявшегося в декабре Суперкубка Италии матчи 16-го тура. "Наполи" дома сыграет с "Пармой", "Интер" - с "Лечче".
В другом матче римский "Лацио" на выезде обыграл "Верону" со счетом 1:0.
ФутболСпортФедерико ДимаркоХакан ЧалханоглуСкотт МактоминиНаполиИнтерСерия А (чемпионат Италии по футболу)
 
