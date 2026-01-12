Рейтинг@Mail.ru
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Игорь Кобзарь - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Волейбол
 
22:17 12.01.2026
https://ria.ru/20260112/minchanka-2067471848.html
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России
Подмосковное "Заречье-Одинцово" проиграло минской "Минчанке" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
2026-01-12T22:17:00+03:00
2026-01-12T22:17:00+03:00
волейбол
спорт
заречье-одинцово (московская область, ж)
минчанка
суперлига (чемпионат россии по волейболу среди женщин)
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России

Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру Суперлиги "Минчанке"

МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Подмосковное "Заречье-Одинцово" проиграло минской "Минчанке" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу.
Встреча в Одинцове завершилась со счетом 3-2 (15:25, 22:25, 25:21, 25:15, 15:7) в пользу выездной команды.
12 января 2026 • начало в 19:30
Завершен
Заречье-Одинцово
2 : 325:1525:2221:2515:257:15
Минчанка
"Заречье-Одинцово" с 12 победами при пяти поражениях занимает третье место в таблице. Выигравшая третий матч в сезоне "Минчанка" идет на последней, 14-й строчке.
Волейболисты новосибирского "Локомотива" обыграли МГТУ в матче Суперлиги
ВолейболСпортЗаречье-Одинцово (Московская область, ж)МинчанкаСуперлига (чемпионат России по волейболу среди женщин)
 
