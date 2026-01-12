https://ria.ru/20260112/minchanka-2067471848.html
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России - РИА Новости Спорт, 12.01.2026
Волейболистки "Заречья-Одинцово" проиграли аутсайдеру чемпионата России
Подмосковное "Заречье-Одинцово" проиграло минской "Минчанке" в матче 17-го тура женского чемпионата России по волейболу. РИА Новости Спорт, 12.01.2026
