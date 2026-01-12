Рейтинг@Mail.ru
Футбол
 
13:57 12.01.2026
Умер бывший тренер "Марселя" и "Алании" Роллан Курбис
футбол
спорт
алания
Новости
спорт, алания
Футбол, Спорт, Алания
© Getty Images / Jean CatuffeРоллан Курбис
Роллан Курбис - РИА Новости, 1920, 12.01.2026
© Getty Images / Jean Catuffe
Роллан Курбис. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 12 янв - РИА Новости. Бывший главный тренер "Марселя" и владикавказской "Алании" Роллан Курбис скончался в понедельник в возрасте 72 лет, сообщается на странице чемпионата Франции по футболу в социальной сети X.
Причины смерти не раскрываются.
В период игровой карьеры уроженец Марселя выступал за одноименный клуб, а также "Аяччо", "Сошо" из Монбельяра, "Монако", "Тулон" и греческий "Олимпиакос". В составе "Марселя" он стал чемпионом Франции в сезоне-1971/72, а с "Монако" выигрывал национальное первенство в сезонах-1977/78 и 1981/82. Также Курбис дважды завоевывал Кубок Франции, а в 1974 году стал чемпионом Греции.
После завершения игровой карьеры Курбис работал главным тренером ряда клубов, включая "Тулон", "Бордо", "Тулузу", "Аяччо", "Марсель", "Ланс", "Монпелье" и "Ренн". За пределами Франции он возглавлял "Аль-Вахду" из ОАЭ, швейцарский "Сьон", "УСМ Алжир", а также сборную Нигера. В 2004 году Курбис работал с владикавказской "Аланией" с января по сентябрь.
В 1999 году Курбис вывел "Марсель" в финал Кубка УЕФА, где французский клуб на московском стадионе "Лужники" уступил итальянской "Парме" со счетом 0:3. С "Аяччо" специалист стал победителем Лиги 2 в сезоне-2001/02. Кроме того, он работал футбольным комментатором и консультантом французских СМИ.
 
ФутболСпортАлания
 
Футбол
